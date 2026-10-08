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臺北台新戰神今（8）日盛大舉行開季媒體日，休賽季重磅網羅的中華男籃前總教練圖齊（Gianluca Tucci）正式亮相接掌兵符。談到選擇續留台灣執教的心路歷程，圖齊坦言自己非常幸運且熱愛這片土地。面對新賽季展望，他坦言最大假想敵是上季冠軍，同時也點名重磅加盟的林庭謙是符合現代籃球需求的「完美雙能衛」。過去執掌中華男籃兵符時，總教練往往僅有7到10天的短暫集訓期，必須在時間壓力下備戰重要賽事。談到執教國家隊與職業隊的最大差異，圖齊直言：「國家隊考量的是如何在短時間內規劃，但回到職業隊，我們擁有的是一整個賽季的中長程規劃。」圖齊進一步解釋，執教國家隊時為了擴大台灣人才庫，每次名單常有大幅度調整，但來到戰神，他能夠將心力專注在固定的球員身上：「我們可以一步步執行系統，更深入地去雕琢每一個細節。」戰神當家控衛丁聖儒不約而同有一樣的想法：「圖齊在戰神會講得更細一點。因為有時候中華隊集訓時間有限，大概就是10天或一個禮拜的集訓時間，很多事情他沒有辦法講得那麼細。」在結束國家隊任務後決定留在台灣，圖齊表示這是一個經過深思熟慮的決定：「我很喜歡這裡的人、這片土地、工作方式，以及從球團經理、球員、教練到媒體所展現的專業態度。很幸運，戰神很快向我提出了邀請，讓我可以繼續在這熟悉且熱愛的環境工作。」展望新賽季的競爭版圖，圖齊認為各隊實力相當均衡，任何季前預測都可能失準。不過若要點名最具威脅的對手，他毫不諱言直指衛冕軍福爾摩沙夢想家：「夢想家剛拿下總冠軍，球員充滿自信，且核心陣容變動不大、團隊默契極佳。如果大家都站在同一起跑線上，夢想家確實已經領先在前、握有很大優勢。」談到休賽季震撼加盟的頂級球星林庭謙，與他在國家隊合作許久的圖齊給予高度評價，直言他是現代籃球中「最完美的雙能衛」。圖齊分析：「庭謙不僅是個出色的得分手，更是一位無私的球員與球場領袖。他在一號與二號位之間自如切換，無論在進攻或防守端，都能賦予教練團極大的調度彈性。」