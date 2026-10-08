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中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅，今（8）日雙方公布32人名單，其中兄弟外野手林志綱本季一軍僅1打席、0打數，留下1次短打成功的紀錄。27歲的林志綱是兄弟守備最全能的工具人，還能進行戰術執行、代跑等任務，去年就曾被帶入台灣大賽32人名單，預料將在戰況膠著的季後賽扮演代跑、代守與關鍵戰術推進的「功能型活棋」。林志綱現年27歲，2020年選秀第4輪加入兄弟，是兄弟短期賽「多功能」好手。本季林志綱僅在一軍出賽1場，在10月5日本季最終戰獲得代打機會，面對一、二壘有人的局面，林志綱透過短打成功推進壘上跑者，這也是林志綱本季在一軍唯一1打席，留下0打數、1犧牲短打的紀錄。林志綱雖然以外野手登錄，但擁有多個守備位置，今年在二軍有游擊手、二壘手、三壘手以及外野手的守備紀錄。去年林志綱也曾被兄弟帶入台灣大賽32人名單，總教練平野惠一當時受訪時指出，林志綱除了戰術執行、代跑等專門功能外，基本上哪裡都可以守，「甚至也可以蹲捕，是球隊是獨一無二的存在。」林志綱雖然今年在一軍無太多出賽機會，但他在二軍繳出不錯的表現，出賽38場敲出16安，打擊率3成14。最特別的是，林志綱在二軍51個打數中，僅被三振一次，是中職二軍史上第4位超過50個打數僅被三振1次的打者。林志綱此役被放入季後賽32人名單，預料將在戰況膠著的季後賽扮演關鍵戰術推進的奇兵。