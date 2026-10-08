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第四季餐飲傳統旺季 吃鍋剛性需求啟動「可望再創佳績」

王品集團今（8）日公布9月自結合併營收達新台幣20.9億元，較去年同期大幅成長19.73%，首次在9月突破20億元的營收大關，淡季不淡，打破餐飲業9月是「度小月」傳統說法，兩岸事業群同步展現強勁成長趨勢。台灣事業群9月營收達17.2億元，年增19.85%，創同期新高。中國事業群營收達3.7億元新台幣，年增19.17%。王品也公布第三季自結合併營收達67.17億元，季增6%、年增15.04%，超越今年第一季，締造王品集團單季營收的歷史新高。王品提到，累計1至9月兩岸合併營收為195.3億元，年增13.08%，距離200億大關僅一步之遙，持續改寫營運新里程碑。王品集團分析，9月中秋連假，烤肉與家庭聚餐旺季，集團旗下燒肉品牌「肉次方」、「原燒」、「金咕」業績表現亮眼，中秋單日營收較去年同期成長超過20%，4天連假總營收達3.59億元，總計13家門市營收突破千萬元，帶動9月營收突破20億。中國事業群9月營收大幅年增19.17%，王品認為，新品牌拓展與主力品牌優化策略奏效，顯示營運體質穩健走強。王品集團提到，持續在兩岸推進多品牌展店步伐，截至9月底，兩岸門市總數481家，台灣373家、中國108家，主力的火鍋品牌「石二鍋」達成百店里程碑、「西堤」與「聚日式鍋物」穩健拓點，以及「肉次方」、「和牛涮」等潛力品牌展店動能強勁。王品表示，展望第四季是餐飲業的傳統旺季，氣溫逐步轉涼消費者對「吃鍋」的剛性需求全面啟動。預期旗下石二鍋、聚、青花驕、和牛涮等多元價位帶品牌，可望再創佳績。10月有國慶、光復節連假，及年底各企業大型尾牙春酒訂位都已經陸續啟動，隨著整體企業獲利表現升溫，加上台灣股市上看5萬點大關，王品指出，福委會與企業尾牙餐敘預算增加，可望帶動餐飲消費市場持續暢旺。