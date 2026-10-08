日本LINE近日推出全新AI功能「日程調整代理」，可以自動推薦聚餐日期、統整成員出席意願，還能提醒尚未回覆的人，甚至主動協助重新喬時間，讓AI直接變身聚餐小幫手。不過，目前這項功能僅限日本使用，台灣尚未開放，從官方公告可以知道，新功能為AI代理服務「Agent i」的一部分，透過LINE Labs開放體驗，讓使用者不必再費心統整群組訊息，就能完成多人聚會的日期協調。
LINE揪團AI自動找時間、統計誰能來
日本LINE全新AI功能「日程調整代理」，透過AI協助處理聚餐前繁瑣的時間協調，例如在LINE群組輸入「下週想約大家一起吃飯」，AI就會依照需求，自動產生聚餐名稱、建議日期與時段。如果有人只能假日參加，也能直接要求「只安排週末」；若不希望與既有行程衝突，則可請AI排除已經有安排的日期，省去逐一翻查行事曆的麻煩。
參加者收到邀請後，可以針對不同日期選擇「○可以參加」、「△可能可以」或「×無法參加」。系統會統整大家的回覆結果，方便主辦人確認各日期有哪些人能到場，以及哪一天最適合聚餐，不必再自己逐一計算人頭。
更方便的是，使用者還能選擇「交給AI」，由AI參考個人LINE行事曆的既有安排，自動建議每個日期是否能參加，若已連結手機行事曆，也能將相關行程納入判斷。不過，AI只會參考使用者本人的行事曆，不會直接查看其他群組成員的私人行程。
AI主動提醒、幫忙重新喬時間
如果群組有人遲遲沒有回覆，AI會在回答期限前24小時自動發出提醒，省去主辦人一個個催促的麻煩。假如所有候選日期都無法讓大家同時出席，AI也會針對時間不合的成員，個別詢問是否能調整行程。收到建議的人可以自行決定是否修改答案，並非AI直接變更個人行程。等到全部成員完成回覆，或回答期限截止後，AI便會根據統計結果推薦適合的聚會日期，使用者確認後還能將活動加入LINE行事曆，方便後續查看。
這項功能目前透過日本LINE Labs提供，屬於實驗性功能，電腦版LINE尚不支援。首次使用AI功能時，也需要同意相關資訊使用政策。至於台灣用戶何時能體驗？LINE Yahoo目前明確表示功能僅在日本提供，尚未公布台灣上線時間，未來是否引進台灣，仍有待官方進一步宣布。
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日本LINE全新AI功能「日程調整代理」，透過AI協助處理聚餐前繁瑣的時間協調，例如在LINE群組輸入「下週想約大家一起吃飯」，AI就會依照需求，自動產生聚餐名稱、建議日期與時段。如果有人只能假日參加，也能直接要求「只安排週末」；若不希望與既有行程衝突，則可請AI排除已經有安排的日期，省去逐一翻查行事曆的麻煩。
參加者收到邀請後，可以針對不同日期選擇「○可以參加」、「△可能可以」或「×無法參加」。系統會統整大家的回覆結果，方便主辦人確認各日期有哪些人能到場，以及哪一天最適合聚餐，不必再自己逐一計算人頭。
AI主動提醒、幫忙重新喬時間
如果群組有人遲遲沒有回覆，AI會在回答期限前24小時自動發出提醒，省去主辦人一個個催促的麻煩。假如所有候選日期都無法讓大家同時出席，AI也會針對時間不合的成員，個別詢問是否能調整行程。收到建議的人可以自行決定是否修改答案，並非AI直接變更個人行程。等到全部成員完成回覆，或回答期限截止後，AI便會根據統計結果推薦適合的聚會日期，使用者確認後還能將活動加入LINE行事曆，方便後續查看。
這項功能目前透過日本LINE Labs提供，屬於實驗性功能，電腦版LINE尚不支援。首次使用AI功能時，也需要同意相關資訊使用政策。至於台灣用戶何時能體驗？LINE Yahoo目前明確表示功能僅在日本提供，尚未公布台灣上線時間，未來是否引進台灣，仍有待官方進一步宣布。