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泰國考慮收離境稅

哪些人能豁免離境稅

離境稅如何收取？

泰國政府擬向航空入境的外籍旅客徵收450泰銖（約新台幣423元）的入境費，預計最快2027年第一季開始。 不僅如此，泰國財政部正研擬一項全新的離境稅法案，擬對旅客實施「雙向收費」，初步規劃將對所有經由航空途徑離境的各國旅客，每次收取 1,000 泰銖的離境稅。根據Thaiger報導，泰國稅務局已接獲指示研議《離境稅法草案》（Departure Tax Act），擬議的稅額上限為每次離境最高不超過法定最高稅額 5,000 泰銖。該提案目前仍處於審議階段，尚未正式生效。第一階段的公眾諮詢自 9 月 30 日起至 10 月 29 日止。根據草案內容，除符合部會規章所列豁免條款之人員外，原則上所有離開泰國的旅客（不分國籍）均須繳納此稅。在實施初期，1,000 泰銖的稅額僅適用於航空出境，經由陸路或海路離境者暫獲豁免。泰國財政部表示，此提案目的在提高國家財政彈性，在財政紀律框架下更有效運用國家資源，並提高未來因應可能緊急情況的彈性。草案內容提到，離境稅原則由航空公司或售票代理商與機票一併代收，部分航空旅客可獲得豁免，其標準大致與現行的「旅客服務費」（即機場稅）豁免規定一致。豁免對象包括：國王、王后及指定之皇室成員與其隨行人員；僧王（Supreme Patriarch）及隨行官員；外國國家元首及其隨行人員；政府的正式貴賓。兩歲（含）以下的嬰幼兒，以及禁止化學武器組織（OPCW）的檢查小組亦在豁免之列。此外，搭乘泰國或外國政府公務機，或執行政府官方任務之其他飛機的乘客，均無需繳納。在機場轉機區內停留的國際轉機旅客，以及依草案規定需在指定條件下於機場內等待換機的乘客，同樣享有豁免。交通運輸從業人員若因執行所屬運輸機構之職務而免票搭乘者，亦不在課稅範圍內。泰媒提到，旅客須在離開泰國前完成繳稅。一般情況下，國際客運業者或售票代理商將在販售機票或票券時連同票價一併代收。若旅客未購買機票、未透過業者或代理商支付票價，或未取得機票，則須依照稅務局後續指定的程序另行繳納。此擬議法案不僅影響旅客，亦將波及國際運輸公司、售票代理商、機場營運商，以及參與出入境業務的政府機關，包括移民局、機場局及泰國民航局（CAAT）。若法律正式通過，將在刊登政府公報180天後生效，航空、運輸及旅遊相關的民間機構亦可能需要調整其營運系統。旅客若在新法生效前已購買機票，即使生效後才離境，也不須繳交新離境稅。