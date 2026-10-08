紅牌、黃牌重機過去需比照小客車停放汽車格，不過停車費較高，加上部分汽車車主認為重機占用汽車停車位，經常引發爭議，因此近年各縣市陸續開放大型重機停放收費機車格，台北市也自10月6日起正式開放全市路邊收費機車格供大型重機停放。一名黃牌重機車主指控，昨（7）日依規定將愛車停在師大路收費機車格，並正常收到了停車費單，卻仍遭警方開單，讓他氣得隔天再停一次，看看警方是否會再次開單，其他車友也建議他申訴討回公道。
台北重機可停收費機車車格上路！車主仍收紅單
「你沒睡醒嗎？閉著眼睛開單？」一位重機車主在社群Threads上表示，他將黃牌重機停放在師大路收費停車格，並曬出7日中午12時20分開出的停車繳費通知單，不料下午2時05分卻遭警方開單，違反「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，恐遭處600元至1200元罰鍰。
貼文曝光後，有網友質疑「是不是你沒有停兩格，所以被開罰？」、「有沒有可能那邊是不收費停車格，所以不能停？」但也有人看到原PO貼出的停車繳費單後表示，「停車繳費單都貼出來了，怎麼還一堆人在說是不是停到免費的車位？」並建議原PO提出申訴。
從原PO貼文可見，他自稱是依照台北市大型重機停放措施停車，卻仍遭開單，網友猜測可能是執法認定有誤。對此，原PO回應，他確實停在有收費標示的區域，因此今（8）日再度停了一天，觀察警方是否會再次開單，結果也僅收到停車格收費單。
重機車主更好停了！北市全市約6.3萬路邊收費機車格開放
台北市停車管理工程處先前經過6個月、共36個路外停車場開放機車區供大型重型機車停放，依試辦計畫觀察結果，大型重型機車停放於一般機車格，並未對一般機車停放秩序造成嚴重衝擊，整體週轉率與空間使用彈性也有所提升。
因此，台北市自10月6日起開放約6.3萬個路邊收費機車格，供紅、黃牌大型重機停放。大型重機可依車身長度斜停並使用2個機車格，每次停車收費40元；若車身或後箱較大，也可選擇停放汽車格，並依小客車費率繳費。
不過，該措施僅適用於「路邊收費機車格」，巷弄內免費機車格及尚未開放的區域，仍不得任意停放大型重機。
大型重機停放機車格縣市逐步增加 5縣市已陸續開放
除了台北市，新北市、桃園市、台中市、高雄市也陸續推出大型重機停放機車格措施。新北市自今年7月1日起開放全市1.6萬餘個路邊收費機車格供大型重機停放，採計次收費，每4小時30元，車身較長時可跨2格停放。
桃園市則自今年4月1日起試辦大型重機停放路邊機車格，開放範圍包含收費及免費格位，停車原則為「一車一格」，車體不得超出標線；若車身較長，則可採斜停2格方式停車。
台中市自今年5月1日起，在逢甲商圈、勤美草悟道、文心秀泰及台中車站周邊等4個區域試辦，開放3315個標示「大重機共用」的路邊機車格供大型重機停放。
高雄市則自今年8月1日起，在都會公園停車場、高雄高工立體停車場、鳳山捷運站機車停車場、鳳山國中捷運站機車停車場及前鎮高中捷運站機車停車場，試辦開放大型重機停放普通機車格，最多可使用2個普通機車格，停車費則比照各停車場普通機車收費標準辦理。
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「你沒睡醒嗎？閉著眼睛開單？」一位重機車主在社群Threads上表示，他將黃牌重機停放在師大路收費停車格，並曬出7日中午12時20分開出的停車繳費通知單，不料下午2時05分卻遭警方開單，違反「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，恐遭處600元至1200元罰鍰。
貼文曝光後，有網友質疑「是不是你沒有停兩格，所以被開罰？」、「有沒有可能那邊是不收費停車格，所以不能停？」但也有人看到原PO貼出的停車繳費單後表示，「停車繳費單都貼出來了，怎麼還一堆人在說是不是停到免費的車位？」並建議原PO提出申訴。
從原PO貼文可見，他自稱是依照台北市大型重機停放措施停車，卻仍遭開單，網友猜測可能是執法認定有誤。對此，原PO回應，他確實停在有收費標示的區域，因此今（8）日再度停了一天，觀察警方是否會再次開單，結果也僅收到停車格收費單。
台北市停車管理工程處先前經過6個月、共36個路外停車場開放機車區供大型重型機車停放，依試辦計畫觀察結果，大型重型機車停放於一般機車格，並未對一般機車停放秩序造成嚴重衝擊，整體週轉率與空間使用彈性也有所提升。
因此，台北市自10月6日起開放約6.3萬個路邊收費機車格，供紅、黃牌大型重機停放。大型重機可依車身長度斜停並使用2個機車格，每次停車收費40元；若車身或後箱較大，也可選擇停放汽車格，並依小客車費率繳費。
不過，該措施僅適用於「路邊收費機車格」，巷弄內免費機車格及尚未開放的區域，仍不得任意停放大型重機。
大型重機停放機車格縣市逐步增加 5縣市已陸續開放
除了台北市，新北市、桃園市、台中市、高雄市也陸續推出大型重機停放機車格措施。新北市自今年7月1日起開放全市1.6萬餘個路邊收費機車格供大型重機停放，採計次收費，每4小時30元，車身較長時可跨2格停放。
桃園市則自今年4月1日起試辦大型重機停放路邊機車格，開放範圍包含收費及免費格位，停車原則為「一車一格」，車體不得超出標線；若車身較長，則可採斜停2格方式停車。
台中市自今年5月1日起，在逢甲商圈、勤美草悟道、文心秀泰及台中車站周邊等4個區域試辦，開放3315個標示「大重機共用」的路邊機車格供大型重機停放。
高雄市則自今年8月1日起，在都會公園停車場、高雄高工立體停車場、鳳山捷運站機車停車場、鳳山國中捷運站機車停車場及前鎮高中捷運站機車停車場，試辦開放大型重機停放普通機車格，最多可使用2個普通機車格，停車費則比照各停車場普通機車收費標準辦理。