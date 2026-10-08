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許純美近日被拍到與年輕男伴外出吃牛排，意外讓感情狀態再度成為焦點。她今（8）日出面澄清，照片中的男子只是臨時司機，自己根本沒有男朋友，更透露退出演藝圈後就沒再交往，已經單身超過10年。雖然追求者仍然非常多，但她現在最怕再被騙錢，直言：「我不會再那麼傻了啦」，被問到是否關心年底台北市長選戰，她說蔣萬安跟沈伯洋都不帥，因為他心中最帥的人就是前夫鄭奇松。許純美被問到現在有沒有男友，立刻表示：「沒有啊，我要念佛啊，我要去西方極樂世界啊。」她透露自己退出演藝圈後就沒有再交往的對象，算一算已經10年以上。至於是否還有人告白追求，她毫不猶豫說：「非常多，非常多！」但她也坦言自己現在不敢輕易相信感情，「我怕又為錢再來，我不會再那麼傻了啦。」許純美表示就算很多人追也沒有用，因為她已經不想再談感情。她笑說：「追我沒有用啊，又進不了至善天下。」連弟弟看到她被傳有新男友都不相信，因為家人都知道她早已無心戀愛。被問到夜深人靜會不會覺得沒人陪，她則淡定回應：「不會啊，我有阿彌陀佛陪我啊。」身為台北市民，許純美也被問到是否關心市長選戰，她先是表示政治方面不想發表意見，對於近期選戰話題也顯得相當狀況外，連被問到「洋流」時都反問：「洋流是什麼？」記者進一步追問蔣萬安、沈伯洋誰比較帥，她則毫不猶豫笑回：「都不帥。」並解釋不是因為年紀問題，而是第二任丈夫鄭奇松太帥，「找不到比他更帥的。」至於現在演藝圈有沒有哪位男明星是她的菜，許純美則說自己幾乎不看電視了，都不覺得誰是帥哥：「阿彌陀佛最帥！」