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BIGBANG來台灣了！GD、太陽、大聲將於10月9日～11日一連在台北大巨蛋舉辦3場演唱會，三帥今（8）日下午分批來台，太陽跟大聲一起從仁川起飛，GD則獨自在金浦搭私人專機，一趟花費至少500萬台幣，他約莫晚間7點前會降落台北松山，一起為即將到來的演出做最後準備。太陽跟大聲下午2點多現身仁川機場，太陽戴著印有TAEYANG的帽子與口罩，登機路上與粉絲話家常，進海關時不忘與歌迷擊掌道別；大聲一樣戴口罩從仁川搭機，一樣貼心的收下粉絲的信，雙帥都很親民。而他們的班機，約莫6點多抵達桃園。3點40分，工作人員車輛陸續抵達，等待服裝、行李箱等物品卸下後，保鑣也抵達金浦機場，粉絲看到GD身旁熟悉工作人員身影，也開心的喊「你好～」打招呼。4點20分，越來越多保鑣現身，媒體記者也陸續就位；4點40分左右，記者突喊「來了」，GD的車輛隨後現身，但天王沒有立即下車，保鑣則在車門外靜靜等待、準備幫忙開門，差不多過了3分鐘，GD下車看到記者跟粉絲拍攝，簡單低頭揮手後便速速前往登機，露臉時間不到1秒；天王也預計晚間7點抵達台北與其他2位成員會合。GD去年（2025）11月在台北大巨蛋開唱的前一晚，正好出席APEC企業領袖高峰會晚宴表演，，當時他還曬照PO文，在機上開心喊出：「Taipei～」好心情藏不住。《NOWNEWS今日新聞》過去曾訪問航空業者，隨著近年越來越多韓星及歐美藝人來台舉辦演唱會，私人飛機包機需求大增，價格也一路攀升。2024年單趟包機費用約12萬美元（約新台幣380萬元），如今已漲至15萬至16萬美元（約新台幣500萬元）以上，短短2年漲幅超過3成。業者也透露，私人飛機通常配有空服員提供機上服務，每架可乘載13至16人，費用會依機型、航程與會員身分不同而調整。