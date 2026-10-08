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新航空姐換鞋規定還與台灣有所淵源

新加坡航空女性空服員的沙龍制服搭配露趾涼鞋相當具有特色，已成為新航的經典標誌。不過，明年1月起露趾涼鞋將逐步走入歷史。新加坡航空公司表示，明年1月起推出全新款女鞋，舊款涼鞋將被汰換。空姐今後無須再根據不同飛行階段，在涼鞋和包鞋之間更換，一雙鞋就能從登機穿到下機。根據《聯合早報》報導，新航發言人表示，經過全面評估後決定推出新款鞋子，旨在兼顧運營需求的同時，進一步提升空姐工作時的安全性、舒適度和支撐力。新鞋將從明年1月起逐步推出。新航發言人指出，新鞋在設計階段已經過多趟實際航班測試，才落槌最終定案。新鞋將採用包頭、坡跟設計。鞋身融入新航標誌性的峇迪（batik）印花，並根據不同空姐級別的制服搭配相應顏色。目前，新航空姐登機和迎接乘客時穿露趾涼鞋，飛機起飛後在機艙內工作時則會換穿包鞋；飛機降落後，空姐再換回涼鞋送別乘客。新鞋推出後，空姐可免去途中換鞋的麻煩。其實在最初，新航空姐是全程都穿露趾涼鞋。然而，2000年新航SQ006航班飛抵台灣時，因颱風影響能見度不佳，誤入桃機關閉施工中的跑道，撞上施工設備，機身翻覆斷裂，之後又因油箱破裂起火爆炸，造成79名乘客和4名機組人員罹難。事後有幾名生還的空姐投訴，涼鞋不牢固，在客機爆炸起火燃燒時丟了鞋子，只好光著腳逃命。而在這場重大事故之後，新航空姐就轉為機艙內工作時穿包鞋，迎客送客時才穿涼鞋的做法。