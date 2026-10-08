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假送人回國卻開槍鎮壓 明珍珍：死了就埋掉

地下靶場竟是刑場 機槍掃射還逐一補槍

明家詐賭金流破百億人民幣 11人今年遭執行死刑

中國央視與公安部聯合製作的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，近日曝光緬甸詐騙集團「明家」核心成員明珍珍遭執行死刑前的受訪畫面。面對2023年造成4死4傷的「臥虎山莊槍擊案」，明珍珍竟面帶笑意，輕描淡寫表示「既然人已經死了，就安排人把他們給埋掉了」，冷漠態度引發關注。綜合《央視新聞》等中國媒體報導，紀錄片於10月5日至7日播出，揭露長期盤踞緬北果敢地區的白、魏、劉、明「四大家族」，如何透過電信詐騙、私人武裝及暴力控制建立龐大犯罪產業。其中，明家旗下的「臥虎山莊」，更被指是非法拘禁、毆打及殺害園區人員的重要據點。2023年10月，中國加強掃蕩緬北詐騙集團，明家得知當地將檢查園區是否存在非法拘禁情況後，假稱要將想回家的涉詐人員送回中國，實際上卻企圖將人員秘密轉移至其他據點。同年10月20日凌晨，部分人員趁轉移過程試圖逃跑，遭明家武裝民兵開槍鎮壓，造成4人死亡、4人受傷。一名倖存者回憶，逃跑時身後接連傳出槍聲，前方有人中彈倒地，自己也遭子彈擊中肩膀，直到低頭才發現鮮血不斷流出。然而，明珍珍在死刑執行前接受訪問時，談起這起慘案卻未明顯流露悔意，甚至面帶笑意表示：「那肯定是不能讓事情發酵，就盡可能把事情先壓下來吧。既然人已經死了，就安排人把他們給埋掉了。」紀錄片也首度公開臥虎山莊內部的地下靶場，牆面布滿密密麻麻的彈孔。中國辦案人員指出，這處設施不僅用於射擊訓練，也曾被當作處決園區人員的場所。浙江省溫州市公安局刑警張昌慧表示，詐騙集團透過當眾毆打甚至殺人「立威」，迫使被控制的人員服從命令、繼續從事詐騙。他更指控，犯罪集團為了殺人滅口，甚至使用機槍掃射，再對部分人員補槍，形容相關手段「已經超出了我們人類的底線」。根據中國最高人民法院認定，明家自2015年起在緬北果敢地區建立臥虎山莊等詐騙園區，透過武裝勢力庇護詐騙集團，並從犯罪收益中抽取利益。明家犯罪集團涉及詐騙、賭博等資金超過人民幣100億元（約新台幣440億元），並涉及故意殺人、故意傷害及非法拘禁等罪行，造成14名中國公民死亡、多人受傷。中國警方2023年11月對明家主要成員展開通緝及逮捕行動，明家首腦明學昌隨後死亡，明珍珍、明國平等人則被移交中國受審。2026年1月29日，經中國最高人民法院核准，浙江省溫州市中級人民法院對明珍珍、明國平、巫鴻明等11名罪犯執行死刑。