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在法國史特拉斯堡歐洲議會大樓通道上，近日出現一座約高達 8.5 英尺（約 2.6 公尺）的美國總統川普（Donald Trump）雕像，全身赤裸，僅覆蓋著一層薄薄的 23 K 金箔。雕像創作者、丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）表示，相信川普一定會喜歡。根據CNN報導，這件名為《橘色瘟疫》（The Orange Plague）的藝術品目前展示於歐洲議會的官方所在地法國史特拉斯堡。這座銅雕又被稱為「不義之王」（King of Injustice），向人們展示了川普騎在一個身形瘦弱的小個子肩上。他的大腿與下垂的肚子緊緊包裹著那個人的頭部，雙手則緊握著一支長高爾夫球桿與象徵公平的「正義天平」。雕像底座上記錄著這樣一段文字：「我騎在一個人的背上，他因我的重壓而下沉。我願意做任何事情來幫助他，除了從他的背上走下來。」對高志活而言，這件作品象徵著他眼中川普對環境及以規則為基礎的國際秩序所構成的威脅。高志活形容，川普正在摧毀他所相信的一切，他也提到，川普喜歡黃金，「在某種程度上，我想他會喜歡這座雕像的。」贊助這項展覽的丹麥籍歐洲議員柯勞森（Per Clausen），歐洲議會議員（MEP）有權在議會區域內舉辦展覽，但所有展覽均須經過官方批准。議會規定禁止舉辦被視為「具有侮辱性、煽動性或與歐盟立國價值觀相違背」的活動，亦禁止「損害議會尊嚴」的展覽。不過，獲得許可並不等同於歐盟官方明確認可展覽內容，也不代表歐盟官方立場，儘管如此，曾擔心申請會被駁回的高志活，仍將這次獲准視為歐洲議員們的一種默許。「我想很多美國人都會說：『好吧，這是我們的總統，但他某種程度上也很荒謬』，而我想大多數歐洲人也是這麼看他的」。高志活以具有挑釁意味的政治藝術作品聞名，其中包括紀念天安門事件受害者的《國殤之柱》（Pillar of Shame），該作品於 2021 年在香港大學被拆除。