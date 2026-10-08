2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（9）日只剩1場比賽，克里夫蘭守護者將在美聯分區系列賽G4作客芝加哥白襪。白襪目前系列賽2勝1敗聽牌，只差1勝就能晉級美聯冠軍系列賽；守護者則在G3靠拉米瑞茲（José Ramírez）帶動攻勢，以9：3搶下續命勝，避免遭到橫掃。至於另一組美聯賽事，坦帕灣光芒已經3連勝橫掃紐約洋基，因此原定今日進行的G4取消；國聯部分，道奇、釀酒人也都已經提前晉級。以下《NOWNEWS》整理10月9日MLB季後賽賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。
守護者拒絕出局 G3單場19K締造季後賽紀錄
守護者在系列賽前2戰都吞敗，G3已經沒有退路，結果整場火力與投手群全面反彈，最終以9：3擊敗白襪，把系列賽追成1勝2敗。
其中拉米瑞茲成為關鍵人物，全場敲出2支安打，包括8局上帶有2分打點的三壘安打；Jo Adell也敲出清壘三壘安打。更誇張的是守護者投手群全場送出19次三振，寫下大聯盟季後賽「9局制單場最多三振」新紀錄。
白襪原本有機會在主場直接封王，但全場得點圈11打數僅2安，投手群又送出10次保送，始終無法把比賽節奏掌握在手中。現在系列賽仍握有2勝1敗優勢，但若G4再輸，就必須回到克里夫蘭進行決勝G5。
梅西克再扛生死戰 白襪史密斯續當開局投手
守護者G4將重新把球交給左投梅西克（Parker Messick）。他例行賽繳出12勝9敗、防禦率2.56、193次三振，是球隊今年最穩定的先發之一；而且本季在白襪主場Rate Field合計14.2局防禦率僅2.45，送出18次三振、只有2次保送。
梅西克G1也曾對白襪先發，當時被敲4安、失2分，送出6次三振，但其中一顆失投遭村上宗隆轟出2分砲，最終守護者0：3吞敗。這次再遇同一批打者，能否壓低長打將是續命關鍵。
白襪則再次採用季後賽一路使用的「開局投手＋牛棚車輪戰」，由左投史密斯（Hagen Smith）擔任開局投手。史密斯本季戰績3勝3敗、防禦率1.29、41次三振，G1就是由他先發2.2局無安打後，再交棒給牛棚完成3：0完封。史密斯在G3才剛中繼投了21球，因此G4預期仍以短局數為主，再依局面進行車輪戰調度。
村上宗隆再戰梅西克 白襪只差1勝晉級美聯冠軍賽
白襪打線最受關注的仍是日本重砲村上宗隆。村上G1就是從Messick手中轟出2分砲，幫助白襪取得系列賽開門紅；例行賽則以36轟結束新人球季，已經成為白襪中軸最具長打威脅的打者之一。
然而白襪G3整場吞下19次三振，顯示面對守護者高品質牛棚時，擊球內容明顯下滑。G4如果無法提前從梅西克手中搶分，一旦比賽拖入後段，守護者仍能投入終結者史密斯（Cade Smith）等主力牛棚全力續命。
10月9日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽相關轉播。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板及電腦收看。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規定提供賽事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
守護者在系列賽前2戰都吞敗，G3已經沒有退路，結果整場火力與投手群全面反彈，最終以9：3擊敗白襪，把系列賽追成1勝2敗。
其中拉米瑞茲成為關鍵人物，全場敲出2支安打，包括8局上帶有2分打點的三壘安打；Jo Adell也敲出清壘三壘安打。更誇張的是守護者投手群全場送出19次三振，寫下大聯盟季後賽「9局制單場最多三振」新紀錄。
白襪原本有機會在主場直接封王，但全場得點圈11打數僅2安，投手群又送出10次保送，始終無法把比賽節奏掌握在手中。現在系列賽仍握有2勝1敗優勢，但若G4再輸，就必須回到克里夫蘭進行決勝G5。
守護者G4將重新把球交給左投梅西克（Parker Messick）。他例行賽繳出12勝9敗、防禦率2.56、193次三振，是球隊今年最穩定的先發之一；而且本季在白襪主場Rate Field合計14.2局防禦率僅2.45，送出18次三振、只有2次保送。
梅西克G1也曾對白襪先發，當時被敲4安、失2分，送出6次三振，但其中一顆失投遭村上宗隆轟出2分砲，最終守護者0：3吞敗。這次再遇同一批打者，能否壓低長打將是續命關鍵。
白襪則再次採用季後賽一路使用的「開局投手＋牛棚車輪戰」，由左投史密斯（Hagen Smith）擔任開局投手。史密斯本季戰績3勝3敗、防禦率1.29、41次三振，G1就是由他先發2.2局無安打後，再交棒給牛棚完成3：0完封。史密斯在G3才剛中繼投了21球，因此G4預期仍以短局數為主，再依局面進行車輪戰調度。
|項目
|克里夫蘭守護者（CLE）
|芝加哥白襪（CWS）
|先發投手
|Parker Messick
|Hagen Smith
|投打習慣
|左投（LHP）
|左投（LHP）
|本季戰績
|12勝9敗
|3勝3敗
|防禦率
|2.56
|1.29
|三振
|193
|41
|系列賽角色
|正規先發
|開局投手
|系列賽戰況
|1勝2敗
|2勝1敗
白襪打線最受關注的仍是日本重砲村上宗隆。村上G1就是從Messick手中轟出2分砲，幫助白襪取得系列賽開門紅；例行賽則以36轟結束新人球季，已經成為白襪中軸最具長打威脅的打者之一。
然而白襪G3整場吞下19次三振，顯示面對守護者高品質牛棚時，擊球內容明顯下滑。G4如果無法提前從梅西克手中搶分，一旦比賽拖入後段，守護者仍能投入終結者史密斯（Cade Smith）等主力牛棚全力續命。
10月9日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
|開打時間
|客隊
|主隊
|系列賽
|先發投手對決
|08:00 AM
|克里夫蘭守護者
|芝加哥白襪
|美聯分區系列賽G4（CWS 2：1領先）
|Parker Messick vs. Hagen Smith
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽相關轉播。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板及電腦收看。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規定提供賽事。