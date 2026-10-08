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中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，聯盟今（8）日公布首戰先發投手，中信兄弟推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）掛帥，對決統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）。這也是勝騎士自9月18日引發「滾球風波」後，首度與獅隊交鋒，且是在短兵相接的季後挑戰賽G1，成為觀賽話題重點。兄弟總教練平野惠一對此定調，過去的事就留在上一戰，期待勝騎士轉換心情、全力為球隊搶勝。聯盟今日正式公告G1雙方先發輪值，兄弟由勝騎士打頭陣。勝騎士本季出賽25場，繳出11勝7敗、防禦率3.08的成績；不過他本季對戰獅隊3場僅拿1勝1敗、防禦率達5.50。談到關鍵首戰為何由對戰防禦率偏高的勝騎士擔綱，平野惠一僅回應，「這是策略性的問題，無法多做回答。」外界最關注的焦點，莫過於勝騎士與獅隊前一次交手的恩怨。9月18日勝騎士在3局上面對林泓弦擊出的滾地球時，選擇以「滾球拋傳」方式處理，引發各界軒然大波。賽後平野惠一罕見動怒公開致歉，並痛批該行為「在職棒場上絕對不被允許且無法被原諒」。時隔近一個月再度碰頭，勝騎士與獅隊於季後賽舞台再度交會。面對媒體追問，平野表示，「上次勝騎士並不是故意的。上一戰發生的事情，就讓它留在上一戰結束。希望他能盡快轉換心情，期待他在季後賽拿出更好的表現。」獅隊方面，則推出布雷克迎戰，他本季出賽23場拿下9勝7敗、防禦率1.61；本季與兄弟交手6場，拿下2勝3敗，對戰防禦率僅1.74，壓制力極具說服力。依照賽制，手握下半季冠軍的兄弟首輪握有3場主場與「自帶1勝」的巨大優勢，明日全力搶勝力拚以2勝0敗率先「聽牌」；獅隊則寄望布雷克封鎖黃衫軍打線，全力扳平戰局。