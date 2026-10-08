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中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，由下半季冠軍中信兄弟對決全年戰績第2名的統一7-ELEVEn獅，今（8）日公布32人名單，兄弟外野手林志綱再度成為亮點。林志綱本季一軍僅1打席，在例行賽最終戰代打，以短打留下出賽紀錄。兄弟總教練平野惠一指出，帶上林志綱，看中的就是功能性，平野透露，當時並未下達短打戰術，「是他自己決定短打。他知道自己的角色、任務，我很佩服他，非常有自覺。」林志綱現年27歲，2020年選秀第4輪加入兄弟，是兄弟短期賽「多功能」好手。本季林志綱僅在一軍出賽1場，在10月5日例行賽最終戰9局下獲得代打機會，面對無人出局一、二壘有人的局面，林志綱透過短打成功推進壘上跑者，這也是他本季在一軍唯一1次打席，留下0打數、1犧牲短打的出賽紀錄。林志綱雖然以外野手登錄，但擁有多個守備位置，今年在二軍有游擊手、二壘手、三壘手以及外野手的守備紀錄。被問到為何會在32人名單中帶上林志綱，兄弟總教練平野惠一不諱言，看中的是林志綱的功能性，「畢竟在重要的關鍵場合，他是可以發揮工具人特長，也有腳程發揮機動性。」平野透露，林志綱例行賽最終戰的唯一1次代打機會，選擇透過短打推進壘上跑者，讓教練團印象深刻，「教練團沒下戰術，是他自己決定短打。平常練習時也努力執行戰術，又是多守位，也知道自己的角色、任務。」平野直言，32人名單是開放競爭，但林志綱讓他看到有動腦在執行戰術，「我很佩服他，非常有自覺，他是在競爭中勝出。」林志綱則說，雖然知道那是本季唯一1次打擊，但腦中想的是如何幫助球隊，展現教練團想看的內容，因此決定擺出短棒，「說真的要用單純打擊，效益不大，我就用最擅長東西展現給教練、球迷。」林志綱說，他是這2天才知道自己進入32人名單，「去年例行賽有一些機會在，但今年都在二軍，所以知道後比較驚訝。」連續3年都成為名單中的驚奇球員，林志綱坦言，自己的任務就是執行戰術、代跑，「這種（大賽）氣氛，永遠沒辦法適應，所以就保持平常心，會緊張亢奮，但一定要讓自己穩住。」林志綱說，能透過自身優勢從隊內競爭中脫穎而出，眼前的目標就是把教練團交付的任務完成，「這是最重要的。」林志綱雖然今年在一軍無太多出賽機會，但他在二軍繳出不錯的表現，出賽38場敲出16安，打擊率3成14。最特別的是，林志綱在二軍51個打數中，僅被三振一次，是中職二軍史上第4位超過50個打數僅被三振1次的打者。林志綱此次被放入季後賽32人名單，預料將在戰況膠著的季後賽扮演關鍵戰術推進的奇兵。