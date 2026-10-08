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台股今（8）日終場下跌492.93點，收49313.44點，不過，彰銀股價逆勢收紅在27.95元，漲0.72%。彰銀也在今日公布今（115）年9月自結合併稅後盈餘18.03億元，年增18.91%，累計前9月合併稅後盈餘173.70億元，年增22.75%，每股稅後EPS為1.44元，主要受惠於核心業務利息及手續費淨收益表現良好，展現穩定獲利動能。彰銀持續以「SMART」營運策略推動各項業務發展，以客戶需求為核心，深化數位轉型、財富管理、永續及普惠金融，以科技創新提升客戶服務體驗，並透過綠色存款及綠色授信引導資金投入永續領域。同時，彰銀今年3月啟動高雄亞灣專區高資產財富管理中心，聚焦槓桿優化、家族傳承及稅務規劃，提供高資產客戶一站式服務；同時深化信託、安養及全齡金融服務，滿足不同生命階段的金融需求。彰銀表示，未來將持續以客戶需求為核心，深化數位科技與AI應用，拓展財富管理、擴大永續及普惠金融布局，在穩健經營基礎上致力提升獲利動能與品牌價值，提供更智慧、安全、便利且友善的金融服務，朝「亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」願景穩健邁進。