日本新的免稅制度將於11月1日起上路，繼唐吉訶德（DONKI）等國人常逛的藥妝、零售通路後，電器百貨BicCamera昨（7）日也宣布推出「退稅手續費0元」措施，由業者負擔退稅手續費，降低新制上路後旅客的額外負擔。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理日本退稅新制執行方式、手續費及機場退稅流程，帶旅客一次看懂。
日本退稅新制怎麼執行？購物時已先支付稅金
11月起實施的日本退稅新制，旅客購物時將先支付包含消費稅在內的金額，再依規定辦理退稅。旅客須在購買日起90天內，於出境時出示護照，透過機場或港口的免稅手續設備辦理海關確認，若被判定需要查驗，還須配合檢查商品。
從2026 年 11 月起，日本退稅手續費依店家與退款方式而異：多數店家（如唐吉訶德 DONKI）店內退稅手續費為 0 元，但若在機場領取「現金退款」，仍需支付退款服務業者的手續費。一般退稅公司收費約為未稅金額的 1.5%~5%。
由於辦理海關確認時必須持有購買的免稅商品，因此旅客若將商品放入託運行李，應在託運前完成確認，並預留充足時間辦理相關手續。
哪些連鎖店退稅免手續費？BicCamera、唐吉訶德都出手
BicCamera此次推出「退稅手續費0元」措施，由公司負擔活動期間的退稅手續費。旅客在店內完成購物後，可依現場流程辦理退稅，降低新制上路後可能增加的額外支出。
不過，BicCamera也提醒，實際退款金額可能受到支付業者收取的手續費或匯率影響；若選擇現金退款，還可能扣除指定機場退款櫃檯收取的手續費。相關活動也可能未經預告提前結束或調整，旅客購物時仍應留意店內公告及退款說明。
此外，BicCamera也與航空公司合作，旅客結帳時出示長榮航空、日本航空或國泰航空會員卡號，每消費500日圓可累積1哩；11月刷VISA則可享10%現金回饋，實際優惠仍以業者公告為準。
航旅達人傑西大叔表示，新制度上路後，退稅流程可能讓部分商家產生額外手續費，因此為了爭取觀光免稅市場，部分商店及品牌可能推出零手續費措施吸引旅客消費。他指出，目前已知BicCamera與唐吉訶德採零手續費政策，但其他中小型通路仍可能收取相關費用。
機場退稅機長怎樣？羽田第3航廈看見
日本退稅新制11月上路後，旅客未來不用再為了退稅特地在機場排長隊領現金，部分指定機場（如成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡、那霸等）的國際線出發大廳設有免稅手續專用無線網路（Wi-Fi）區域，旅客可依機場安排，使用免稅手續用終端機（如KIOSK）辦理；部分指定機場則可在專用無線LAN區域使用VJW（Visit Japan Web）辦理。
旅日達人林氏璧今（8）日在「日本自助旅遊中毒者」分享，已有民眾在日本羽田機場第3航廈看到退稅相關設備。他提醒，許多人看到「機場退稅」4個字，容易以為到了機場只要排隊操作同一台機器，就能直接完成所有退稅流程，其實並非如此。
第一關是「免稅手續自助機台」，目測約13台，位於3樓出境大廳、7-11旁，且在安檢前。
這類機台主要負責海關查核，並不是直接辦理退稅或退現金。旅客抵達機場後，應在航空公司報到、託運行李前完成護照掃描，系統會判定是否需要進一步檢查。
若顯示綠燈，代表不需要接受商品查驗，完成海關確認後即可前往託運行李。
若顯示紅燈，則代表需要進一步接受人工檢查，旅客須攜帶免稅商品前往指定海關櫃檯查驗。若旅客不願排隊開箱檢查，或因時間不足無法配合，也可以選擇放棄退稅。
第二關則是「自助退現金機台」，目前目測約5台，位於安檢後的管制區內、111號登機門指示牌附近，主要功能是退還日圓現金。
不過，林氏璧提醒，各家退稅業者仍會提供以網路方式將退款退回信用卡等選項，但並非所有業者都能透過機場這類設備直接退日圓現金，旅客仍須依各家退稅業者的實際規定辦理。
赴日旅遊注意 退稅商品別急著託運
整體來看，日本退稅新制上路後，旅客的購物流程將與過去有所不同，除了購物時先支付含稅金額，也要在離境時完成海關確認。
尤其免稅商品若已放入託運行李，可能無法在需要查驗時提供商品，因此旅客抵達機場後，應先完成護照及免稅商品相關確認，再辦理託運，並預留足夠時間因應人工查驗，避免影響後續登機行程。
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11月起實施的日本退稅新制，旅客購物時將先支付包含消費稅在內的金額，再依規定辦理退稅。旅客須在購買日起90天內，於出境時出示護照，透過機場或港口的免稅手續設備辦理海關確認，若被判定需要查驗，還須配合檢查商品。
從2026 年 11 月起，日本退稅手續費依店家與退款方式而異：多數店家（如唐吉訶德 DONKI）店內退稅手續費為 0 元，但若在機場領取「現金退款」，仍需支付退款服務業者的手續費。一般退稅公司收費約為未稅金額的 1.5%~5%。
由於辦理海關確認時必須持有購買的免稅商品，因此旅客若將商品放入託運行李，應在託運前完成確認，並預留充足時間辦理相關手續。
BicCamera此次推出「退稅手續費0元」措施，由公司負擔活動期間的退稅手續費。旅客在店內完成購物後，可依現場流程辦理退稅，降低新制上路後可能增加的額外支出。
不過，BicCamera也提醒，實際退款金額可能受到支付業者收取的手續費或匯率影響；若選擇現金退款，還可能扣除指定機場退款櫃檯收取的手續費。相關活動也可能未經預告提前結束或調整，旅客購物時仍應留意店內公告及退款說明。
此外，BicCamera也與航空公司合作，旅客結帳時出示長榮航空、日本航空或國泰航空會員卡號，每消費500日圓可累積1哩；11月刷VISA則可享10%現金回饋，實際優惠仍以業者公告為準。
航旅達人傑西大叔表示，新制度上路後，退稅流程可能讓部分商家產生額外手續費，因此為了爭取觀光免稅市場，部分商店及品牌可能推出零手續費措施吸引旅客消費。他指出，目前已知BicCamera與唐吉訶德採零手續費政策，但其他中小型通路仍可能收取相關費用。
機場退稅機長怎樣？羽田第3航廈看見
日本退稅新制11月上路後，旅客未來不用再為了退稅特地在機場排長隊領現金，部分指定機場（如成田、羽田、關西、中部、新千歲、福岡、那霸等）的國際線出發大廳設有免稅手續專用無線網路（Wi-Fi）區域，旅客可依機場安排，使用免稅手續用終端機（如KIOSK）辦理；部分指定機場則可在專用無線LAN區域使用VJW（Visit Japan Web）辦理。
旅日達人林氏璧今（8）日在「日本自助旅遊中毒者」分享，已有民眾在日本羽田機場第3航廈看到退稅相關設備。他提醒，許多人看到「機場退稅」4個字，容易以為到了機場只要排隊操作同一台機器，就能直接完成所有退稅流程，其實並非如此。
第一關是「免稅手續自助機台」，目測約13台，位於3樓出境大廳、7-11旁，且在安檢前。
這類機台主要負責海關查核，並不是直接辦理退稅或退現金。旅客抵達機場後，應在航空公司報到、託運行李前完成護照掃描，系統會判定是否需要進一步檢查。
若顯示綠燈，代表不需要接受商品查驗，完成海關確認後即可前往託運行李。
若顯示紅燈，則代表需要進一步接受人工檢查，旅客須攜帶免稅商品前往指定海關櫃檯查驗。若旅客不願排隊開箱檢查，或因時間不足無法配合，也可以選擇放棄退稅。
不過，林氏璧提醒，各家退稅業者仍會提供以網路方式將退款退回信用卡等選項，但並非所有業者都能透過機場這類設備直接退日圓現金，旅客仍須依各家退稅業者的實際規定辦理。
整體來看，日本退稅新制上路後，旅客的購物流程將與過去有所不同，除了購物時先支付含稅金額，也要在離境時完成海關確認。
尤其免稅商品若已放入託運行李，可能無法在需要查驗時提供商品，因此旅客抵達機場後，應先完成護照及免稅商品相關確認，再辦理託運，並預留足夠時間因應人工查驗，避免影響後續登機行程。