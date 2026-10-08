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永豐金控今（8）日公布今（2026）年9月自結稅後淨利34.32億元，月減22%，年成長39%；累計前9月稅後淨利達367.76億元 ，年成長79%，累計每股盈餘（EPS）為2.49元，年化股東權益報酬率達18.36%，各財務指標皆創下公司歷史同期新高。永豐金說明，9月稅後淨利較上月減少22%，主因創投子公司資本利得減少及京城銀行提存費用增加，導致獲利相較上月減少。其中永豐銀行稅後淨利17.28億元，月增0.1%，主因所得稅費用減少，抵銷了金融交易淨收益減少的影響。京城銀行9月稅後淨利2.85億元，月減43%，主因本月因金融交易淨收益減少，且個案造成提存費用增加，進而抵銷了利息淨收益的成長。永豐金證券稅後淨利14.44億元，月增0.4%，主因所得稅費用減少與承銷手續費淨收益的大幅增加抵銷了資本利得的減少。至於今年前9月稅後淨利年增79%，永豐金表示，主因核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動，其中永豐銀行連續第6年創獲利新高紀錄，前9月稅後淨利達189.73億元，年增18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與11%。資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.25%。京城銀行前9月稅後淨利51.04億元。扣除一月京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，還有可辨認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻則為44.33億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。永豐金證券累計前9月稅後淨利達116.46億元，年增142%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為122%。