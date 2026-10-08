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▲蘭香帶林錦岐在地府首次見岳父母，他直接跪在沈府被沈家人質問。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》結局將於12日正式播出，但因早前的劇透式行銷、以及騰訊視頻平台在5日於點映禮搶先播放結局，所以劇情內容早已在網路瘋傳，劉學義飾演的林錦岐在50歲就離世，許蘭香（譚松韻 飾）孤孤單單的活到80歲，BE（悲傷結局）的劇情讓大批劇迷意難平，還有人直接做出AI版的《蘭香如故》，讓一家人在地府團圓，林錦岐還在地府首次拜見岳父母。近日有劇迷在得知《蘭香如故》的結局是BE後，直接用AI動畫版做出自己想要的結局。只見林錦岐與許蘭香在地府相見，攜手走進「沈府．地府分府」，林錦岐一臉興奮表示：「所以我這輩子第一次正式拜見親岳父母是在地府。」沒想到被蘭香翻出簽退婚書的舊帳，讓他擔心進去沈府會被沈家人群毆。而一進門，最先迎上來的就是蘭香妹妹沈嘉蓮，親暱的叫著姊夫還問他要不要吃桃花酥，讓林錦岐非常感動，沒想到妹妹卻說是給姊姊的，還要他在旁邊看蘭香吃。再來沈家老夫人顧萱現身，再度翻出退婚書舊帳，讓林錦岐一驚。不料進了沈府還有考驗，林錦岐跪在眾人前，被坐在主位的蘭香父親沈伯儒質問，「聽說你去求了月老纏著她牽紅線。」林錦岐承認後，馬上被罵：「死纏爛打，我女兒被你退婚強娶，完了你還有臉糾纏。」沈嘉蓮拿著桃花酥出來緩頰，「吃吧，吃完接著跪，你熱搜第一，地府也不讓你掉榜。」呈現出一家人幫蘭香撐腰的溫馨又搞笑畫面。而這段AI做成的結局，也引發網友熱議，「AI滿足了我們想看啥自己搓」、「看完大結局心裡難受死了，看到這個好受點了」、「做的好細致，嘉蓮鼻子上的小痣也還在。」、「哈哈哈哈哈，正好這邊都已故了，該去那邊團聚了，林家的事演完了，給我們演一演沈家的事吧。」自製成HE的結局，讓部分劇迷都大大稱讚。