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中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，中信兄弟帶著1勝的優勢迎戰統一7-ELEVEn獅。兄弟總教練平野惠一今（8）日被媒體問到自帶1勝是否會成為變相的壓力時，他直言，應該要認為是一件幸福的事，「有幾隊為了明年球季開始休息、秋訓，我們還是在戰鬥狀態，這是一件很棒的事情。」他也換個角度思考，「球迷們或許會謝謝球員的努力，讓他們還能多看季後賽。」兄弟上半季戰績低迷，出賽60場僅拿下20勝38敗2和、勝率0.345，寫下自2018年上半季以來、中信球團第4度在半季墊底的難堪紀錄。然而下半季兄弟脫胎換骨，繳出36勝24敗、勝率0.600的亮眼戰績，一舉搶下隊史第21座半季冠軍，成為中職史上第6支達成「上半季墊底、下半季登頂」奇蹟的隊伍。由於兄弟奪得下半季冠軍，依照季後賽制獲得1場保送勝的優勢，但過去4次季後賽，曾2次出現「下剋上」逆襲。被問到這1勝是否會成為一種壓力，兄弟總教練平野惠一說，「如果是這樣想，的確是壓力，但壓力這個詞是負面的。」平野認為，比起壓力，更應該用價值來看待，「畢竟能打進季後賽，多拿這1勝，都是多虧大家。」平野笑說，如果今年墊底到尾，應該也沒有季後賽壓力，「會是另一種不同的壓力。」平野直言，若打進季後賽會有緊張、壓力，不如就不要打進季後賽，「要反過來看，這是一件光榮的事情。」平野認為，能夠打到最後的球隊，是幸福的事情，「有幾隊為了明年球季開始休息、秋訓，我們還是在戰鬥狀態，球迷還能進場看球，這是一項獎勵。」平野希望面對季後賽，不要往負面去想，「這是很棒的事情，我們也要回應球迷們的期待。」他指出，球隊上半季戰績不理想，「這也是好的機會，利用每場比賽讓自己更好，即便到現在也是。」平野直言，職棒每年都會新陳代謝，他也希望能跟這群選手奮戰到最後，「當下半季M1時，腦中浮現，『這已經是用這個陣容一起打球的最後了。』」