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台灣同名同姓榜單出爐！陳怡君、陳冠宇霸榜

全台最多女性名字叫「陳怡君」！林怡君緊追在後

台灣女性同姓同名排行前10名

▲全台灣同名同姓人數榜單。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

全台「陳冠宇」超過4000人！陳建宏贏過張家豪

台灣男性同姓同名排行前10名

前十大姓人口近52%！姓陳人口全國最多

菜市場名隨年代變更！不同世代都有代表名字

▲各世代前3大常見名字，2000年後又出現另一波變化，男生常見「承恩、承翰、宥廷、品睿」，女生則出現「宜蓁、欣妤、詩涵」。（圖／內政部提供）

「家豪、淑芬」仍是總數冠軍！新生代菜市場名悄悄換人

你的成長人生當中，一定遇過「冠宇」、「怡君」吧！但你是否好奇，全台灣究竟有多少人叫這些名字，冠宇們是否也好奇有多少人與自己同名？根據內政部戶政司2023年公開的《全國姓名統計分析》，全台同姓同名人數最多的是「陳怡君」，共有5744人；男性冠軍則是「陳冠宇」，全台共有4021人。不過家豪、淑芬則漸漸有超車的趨勢。內政部戶政司最新一版《全國姓名統計分析》以2023年6月30日戶籍資料為基準。若以單純姓名出現人數計算，全台男性最常見名字依序為「家豪」1萬4038人、「志明」1萬2719人、「建宏」1萬2196人，至於「冠宇」則有 9,655人，排在第十名，其中又有4千多人姓陳。女性則由「淑芬」3萬1879人居冠，其次為「淑惠」3萬420人、「美玲」2萬7487人。此外，「家豪」自2012年起、「淑芬」自2010年起，持續占據男女姓名排行榜第一。台灣女性方面，同姓同名人數最多的是「陳怡君」，共有5744人；第2名「林怡君」有4401人，第3名則是「陳淑芬」，共有3747人。陳怡君：5744人林怡君：4401人陳淑芬：3747人張雅婷：3491人陳美玲：3235人陳怡如：3121人陳美惠：3103人陳淑惠：2921人林淑惠：2903人陳淑貞：2751人男性方面，人數最多的則是「陳冠宇」，共有4021人；第2名「陳建宏」3524人，第3名「張家豪」2890人。陳冠宇：4021人陳建宏：3524人張家豪：2890人陳俊宏：2801人陳冠廷：2469人陳柏宇：2383人林建宏：2375人陳柏翰：2353人陳彥廷：2249人陳信宏：2120人內政部指出，依112年6月30日全國總人口數2337萬3283人計算，前十大姓人數達1233萬9778人，占總人口數52.79%；全國前百大姓人數則達2258萬2375人，占總人口數96.62%，顯示台灣人口姓氏集中於大姓的情況相當明顯。前十大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，均為單姓。與107年相比，前十大姓人口減少10萬3098人，其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。也因此，陳、林等大姓氏加上菜市場名，也讓同名同姓的機會大增。內政部將不同出生世代分開統計後，也能看出「菜市場名」隨時代變化的趨勢。先是1920、1930年代出生的男性，常見名字包括「金龍、金水、正雄、文雄、武雄」；女性則以「秀英、玉蘭、梅」等名字較常見。到了1950、1960年代，「志明、志成、志偉」等名字崛起，女性則進入「淑芬、美玲、淑惠」時代。1980、1990年代，男性常見名字換成「家豪、冠宇、冠廷」，女性則輪到「雅婷、怡君、雅雯」。2000年後又出現另一波變化，男生常見「承恩、承翰、宥廷、品睿」，女生則出現「宜蓁、欣妤、詩涵」，近年則逐漸轉向「品妍、子晴、詠晴、雨霏」等名字。事實上，雖然「家豪」、「淑芬」在全體人口統計中仍分別是男性、女性最常見名字，但隨著世代更替，這兩個名字在年輕族群中的排名已逐漸下降。從24歲以下年齡層開始，「家豪」與「淑芬」已不再是最常見的名字，顯示近年新手爸媽在取名時，使用這些名字的比例明顯降低。目前18歲以下孩童及少年，男生常見名字為「承恩、宥廷、品睿」，女生則以「品妍、子晴、詠晴」較常見。進一步看9歲以下兒童，男生常見名字則為「恩碩、宥廷、子睿」，女生則由「品妍、苡菲、雨霏」較為突出，也反映出不同世代的命名風格持續變化。