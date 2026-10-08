資深男星姜厚任不時在臉書分享早年演藝圈的八卦軼事，日前透露曾經目睹秀場天王豬哥亮秀出自己的後車廂，裡頭放著滿滿400萬元現金，全是要投入大家樂的籌碼，姜厚任問如果組頭賠不起跑路怎麼辦，豬哥亮一聽皺眉說：「懶照你這樣講，我就免簽了呀！」
豬哥亮後車廂放鉅額賭金 姜厚任柔性勸阻被回嗆
姜厚任回憶有一次去錄《豬哥亮秀》，在門口正好碰到豬哥亮的車開過來，對方下車打招呼，順便把後車廂打開給他看，裡面排放滿滿的現金鈔票，姜厚任問這些錢要做什麼，豬哥亮說「今天要簽牌」並稱金額有400萬元，姜厚任問：「如果你中了幾顆星，組頭賠得起嗎？賠不起他不就跑了嗎？」
豬哥亮聽姜厚任這麼一說，皺起眉頭說沒好氣回「懶照你這樣講，我就免簽了呀」，姜厚任心想自己正是這個意思，但嘴上不想掃對方的興，於是便進去錄影，並表示之後就是大家所聽的豬哥亮出國深造的故事。
豬哥亮深造回來主持節目 見妻市場擺攤不再簽賭
姜厚任說，餐廳秀式微後一位影視大亨把豬哥亮找回來，讓他主持電視節目，於是對方又翻紅，但這次豬哥亮金盆洗手，不再簽賭，據說是看到自己的老婆在市場擺攤，「一股男人的自尊心被喚醒了，一個天王巨星叱吒風雲，老婆卻在受苦受難，這像話嗎？從此一心一意努力賺錢」。
豬哥亮晚年債務還清、安頓妻小 姜厚任高度肯定
「但也可能是心中有預感來日無多了，就在賺夠了之後與他的最佳搭檔賀一航先後離世，巧的是都是大腸癌轉肝、肺癌，兩人兄弟情深，連生病也不孤單」，不過姜厚任表示，自己給予豬哥亮的人生下半場高度肯定，因為對方荒唐半生最終展現男人本色，把債務還清、妻小安頓好，然後拍拍屁股瀟灑走人，「要說人生如戲的話，他是真的演了一齣浪子回頭的好戲。」
資料來源：姜厚任臉書
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姜厚任回憶有一次去錄《豬哥亮秀》，在門口正好碰到豬哥亮的車開過來，對方下車打招呼，順便把後車廂打開給他看，裡面排放滿滿的現金鈔票，姜厚任問這些錢要做什麼，豬哥亮說「今天要簽牌」並稱金額有400萬元，姜厚任問：「如果你中了幾顆星，組頭賠得起嗎？賠不起他不就跑了嗎？」
豬哥亮聽姜厚任這麼一說，皺起眉頭說沒好氣回「懶照你這樣講，我就免簽了呀」，姜厚任心想自己正是這個意思，但嘴上不想掃對方的興，於是便進去錄影，並表示之後就是大家所聽的豬哥亮出國深造的故事。
姜厚任說，餐廳秀式微後一位影視大亨把豬哥亮找回來，讓他主持電視節目，於是對方又翻紅，但這次豬哥亮金盆洗手，不再簽賭，據說是看到自己的老婆在市場擺攤，「一股男人的自尊心被喚醒了，一個天王巨星叱吒風雲，老婆卻在受苦受難，這像話嗎？從此一心一意努力賺錢」。
豬哥亮晚年債務還清、安頓妻小 姜厚任高度肯定
「但也可能是心中有預感來日無多了，就在賺夠了之後與他的最佳搭檔賀一航先後離世，巧的是都是大腸癌轉肝、肺癌，兩人兄弟情深，連生病也不孤單」，不過姜厚任表示，自己給予豬哥亮的人生下半場高度肯定，因為對方荒唐半生最終展現男人本色，把債務還清、妻小安頓好，然後拍拍屁股瀟灑走人，「要說人生如戲的話，他是真的演了一齣浪子回頭的好戲。」
資料來源：姜厚任臉書