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▲GD稍早在松山機場降落，一出關就直接上保母車。（圖／記者林調遜攝）

韓國天團BIGBANG即將於10月9日～11日在台北大巨蛋一連唱3天，而今（8）日成員們也陸續抵台。在太陽跟大聲一起從仁川機場起飛，稍早到達桃園機場後，獨自從金浦機場砸約500萬元搭專機來台的GD，也在7點30分左右抵達松山機場，並一現身就直接上保母車，沒有揮手打招呼，看起來似乎很疲累。GD在稍早約7點半時抵達松山機場，吸引大批粉絲到場接機。只見GD穿著一身深色上衣搭配七分褲，戴著毛帽遮住一頭黃髮，而GD在出關後僅露面短短幾秒，沒有揮手打招呼就直接上保母車，雖然戴著口罩，但看起來有些許疲累。而另外兩名成員太陽與大聲，則在下午2點多現身仁川機場後，於6點多搶先GD抵達桃園機場，兩人也同樣穿著深色上衣、戴著口罩，不約而同地展現出另類的穿衣默契。BIGBANG演唱會《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR〈XX：COSMOS〉》，將於10月9日、10日、11日每晚6點準時開唱。這也是他們繼2015年9月的台北小巨蛋世界巡迴演唱會後，時隔11年再度合體來台，讓粉絲非常期待。而除了台北場外，他們也將於明年2月27、28日連續兩天在高雄世運主場館開唱。