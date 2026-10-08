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剛闖進2026年WTT中國大滿貫賽混雙決賽的林昀儒今（8）日晚間再度出戰男單16強，對決世界排名第20的韓國20歲新星吳晙誠。林昀儒最終用時54分鐘以11：9、11：8、12：14、7：11、13：11收下勝利，繼今年的新加波大滿貫後再度殺進大滿貫賽男單8強，下一輪對手將是世界排名第4的莫雷加德（Truls Möregårdh）與溫瑞博之間的勝者。林昀儒在今年中國大滿貫首輪 64 強面對香港名將黃鎮廷，最終鏖戰5局以3：2逆轉搶下開門紅。隨後在 32 強對陣地主中國19歲小將黃友政，林昀儒再度陷入苦戰。雙方前四局戰成2：2平手，決勝局林昀儒靠著招牌的反手擰拉連續化解賽點，硬是在局末將比分逼入Deuce，最終以15：13驚險收下勝利。今日稍早林昀儒先攜手鄭怡靜殺進混雙決賽，晚間又在男單賽場出戰世界排名第20的韓國20歲新星吳晙誠。首局2人打得激烈，雖然林昀儒一度取得6：2領先，但吳晙誠很快又把比分追到8：8平手，所幸林昀儒局末連拿3分，以11：9順利拔得頭籌。次局吳晙誠開局打的強勢，一度把比分拉開到4分差，不過林昀儒後段發力開始反撲，從8：8平手開始再度連拿3分，以11：8再下一城取得聽牌優勢。第三局吳晙誠先連取2分後，一路跟林昀儒糾纏到5：5平手，局末雖然一度被拉開比分，還是把戰局帶進Deuce。林昀儒在12：12時沒能把握住自己的兩個發球機會，最終以12：14讓出一局。第四局，吳晙誠大殺四方一路領先到局末，最終以11：7將比賽帶進第5局。林昀儒在第5局展現台灣一哥的宰制力，即便再度戰到Deuce還是能沉住氣，以13：11順利晉級8強，下一戰對手將是世界排名第4的莫雷加德（Truls Möregårdh）與溫瑞博之間的勝者。