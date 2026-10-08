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2026台北玩具展登場 一張票逛四館五大展區

▲「2026台北國際玩具創作大展」現場有許多特殊公仔販售。（圖／Taipei Toy Festival臉書）

▲「2026台北國際玩具創作大展」（TTF）現場有許多首發玩具。（圖／Taipei Toy Festival臉書）

2026台北玩具展票價！設計師經典票券共11款

2026台北玩具展展館分佈及入場動線

▲「2026台北國際玩具創作大展」（TTF）展館分佈及入場動線。（圖／Taipei Toy Festival臉書）

500元限定福袋天天開大獎 最大獎有機會抽機票

▲「2026台北國際玩具創作大展」限定福袋。（圖／Taipei Toy Festival臉書）

第23屆「2026台北國際玩具創作大展」（Taipei Toy Festival，TTF）今（8）日起至10月11日在華山1914文化創意產業園區登場。今年一次開放四大展館、五大展區，集結超過150個國內外參展單位，從原創角色、藝術玩具到展場限定作品都能一次看遍，持一張門票即可暢遊四館。創立於2004年的台北國際玩具創作大展，至今已從亞洲具代表性的玩具展會，逐漸發展成國際設計創作者交流平台，讓玩具不只是收藏品，也成為藝術家、設計師與玩家交流的重要媒介。2026 TTF展期為10月8日至10月11日，展區橫跨華山1914文化創意產業園區東2館、中4B館1樓及2樓、中2館、中4A館，共計四館五大展區，集結海內外150個以上參展單位。現場將展出各式原創玩具、藝術創作及展場限定作品，參觀者持TTF門票即可暢遊所有展館，依照場館地圖及入場動線一路探索不同展區，近距離欣賞創作者作品，也有機會與來自各地的藝術家、設計師交流。2026 TTF門票分為早鳥票、全票及設計師經典票券，早鳥票為320元，販售期間為8月22日至9月13日，目前已經無法購買。一般全票350元，販售期間為9月14日至10月11日。至於設計師經典票券：共推出11款，僅於指定售票端點及展期現場票亭販售。現場購買設計師經典票券採隨機出券，無法指定款式，數量有限，售完為止。本屆TTF橫跨華山園區四大展館，參觀者可依照現場場館地圖及一般門票入場動線參觀各展區，持一張門票即可暢遊本屆所有展館。今年展場也推出500元「TTF會場限定福袋」，每袋內容包含玩具或周邊商品，並有機會抽中台北、首爾來回機票，以及1000%尺寸BE@RBRICK等限定獎項。福袋展期4天共限量480袋，每日早上10點開展後開始販售，每日配額有限，售完為止。