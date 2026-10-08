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▲中信兄弟張仁瑋去年僅在台灣大賽獲得2次9局代跑機會。本季張仁瑋破繭而出，與張士綸組成新一代雙箭頭。（圖／中信兄弟提供,2026.9.27）

📍張士綸本季前2棒數據

棒次 安打（全壘打）、打點 打擊率 上壘率 長打率 得點圈打擊率 1 49（0）、23 0.320 0.404 0.392 0.450 2 47（2）、15 0.336 0.369 0.400 0.229

📍張仁瑋本季前2棒數據

棒次 安打（全壘打）、打點 打擊率 上壘率 長打率 得點圈打擊率 1 76（4）、27 0.288 0.338 0.379 0.345 2 39（0）、21 0.345 0.369 0.381 0.412

中華職棒37年季後挑戰賽將於明（9）日點燃戰火，本季打出驚奇表現的中信兄弟新一代雙箭頭張士綸、張仁瑋，將踏上短期高強度賽事的舞台，兄弟總教練平野惠一期望2人能靠著大舞台提升經驗、成長。被問到這對雙箭頭「誰打一棒、誰打二棒比較好？」平野認為表現差異不大，也強調每一棒遇到的狀況、任務都不同。從傳統數據來看，張士綸扛開路先鋒、張仁瑋打2棒的效益更高。兄弟明日將與獅隊進行季後挑戰賽G1，陣中新生代雙箭頭張士綸、張仁瑋將迎接短期賽的大場面。張仁瑋去年雖然有被放入台灣大賽32人名單，但僅有2次第9局代跑機會，張士綸則是在2024年被帶入台灣大賽，但沒有上場機會。如今兩人成為主力，在短期高強度的賽事會有何表現，相當令人期待。兄弟總教練平野惠一舉黃韋盛為例，透過國際大賽累積經驗，「（黃）韋盛參加了國際賽，累積一些不是每個人都有的機會。」他直言，當然會希望年輕選手藉由大場面成長，「但這不是我想讓他體驗就可以，是他們要自己爭取。」平野進一步指出，張士綸、張仁瑋面對季後賽這樣的大場面一定會緊張，「但也會拿出想要有好表現的心情，而結果就是自然產生。」記者主動向平野提出明日G1前2棒是否仍由張仁瑋、張士綸擔任，平野給予肯定答案，「基本上是。」記者隨後追問，張士綸、張仁瑋這對雙箭頭「誰打一棒、誰打二棒比較好？」平野聽到問題後，沒有馬上回應，想了片刻後表示，「其實都一樣。」平野解釋，讓張士綸、張仁瑋扛前兩棒，是希望給他們多一些打席，「畢竟全隊不是只有他們兩人打球，必須要讓先發打線順利發揮出來。」他指出，隨著比賽展開，每個棒次的角色、任務都會慢慢顯現出來，「需要上壘、串聯、打回打點、犧牲自己，每一棒都是會遇到各種狀況。」攤開兄弟雙箭頭本季數據，兩人在前2棒的數據落差確實不大。張士綸本季扛開路先鋒153打數敲出49安、貢獻23分打點，打擊率3成20、上壘率4成04、得點圈打擊率4成50；張士綸打第2棒時，140打數敲出47安、貢獻15分打點，打擊率3成36、上壘率3成69、得點圈打擊率2成29。張仁瑋扛開路先鋒時，264打數敲出76安、貢獻27分打點，打擊率2成88、上壘率3成38、得點圈打擊率3成45；張仁瑋打第2棒時，113打數敲出39安、貢獻21分打點，打擊率3成45、上壘率3成69、得點圈打擊率4成12。從傳統數據來看，張士綸打第1棒、張仁瑋打第2棒能串起兄弟高打擊率、上壘率以及得點圈攻擊機會，增加得分效益。平野透露，今年一直想著要把哪位選手放在哪一棒才會有好的發揮，「當然期待值高的放前面，但也要考慮平衡，以及交戰球隊、對戰投手的考量。」