中央銀行今（8）日宣布，將委請台灣銀行於今（2026）年10月22日上午10時起至10月27日上午10時止，採網路投標方式，拍賣第29期100、500、1000元面額的特殊號碼流通鈔券，全部共150組、計6160張，拍賣後所有收入扣除成本及面額後，將全數繳庫。
新台幣鈔券號碼是由頭尾各2個英文字母（字軌）及中間6個數字（流水號碼） 共10碼組成，其中流水號碼從000001到999999，因此同組字軌共有99萬9999張，其中「888」、「168」因諧音為「發發發」、「一路發」也被視為吉利數字，還有像是「123456」、「111111」等特殊號碼，尤其是100元鈔券的特殊號碼組合，紅色又是吉利數字，更受到收藏家喜愛。
央行發行局長鄧延達今日說明，這次公開拍賣特殊號碼鈔券單組最多張數為56張，單組底價最高新台幣84000元，委由台銀採整組網路投標方式，民眾可至台銀網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」查詢相關資訊。
其實，央行從2012年9月辦理新台幣特殊號碼鈔券拍賣至今，規模也持續擴大，早期如第23期僅123組4405張，近幾期已提高至約150組、6100張以上。以首次拍賣來說，當時74組「三開典藏版」（3張未裁切建國百年100元券），編號「QU888888AL」以68萬8888元高價標出，也是目前單筆最高成交紀錄。
若就單張拍賣來看，最高紀錄是在2013年5月第二次拍賣，一張編號「SU888888AK」的100元鈔票，最後以1萬5360元成交，相當於面額153.6倍。至於系列套組最高倍數則出現在第3期，9張百元鈔套組最後以5萬9990元標出，達面額的66.66倍。
鄧延達表示，央行特殊號碼鈔券拍賣至今，累計收入達1億3586萬9505元，扣除鈔券面額及營業稅後，淨收入9103萬6105元，全數繳交國庫，未來也會持續觀察市場買氣，適度調整拍賣張數及組數。
我是廣告 請繼續往下閱讀
央行發行局長鄧延達今日說明，這次公開拍賣特殊號碼鈔券單組最多張數為56張，單組底價最高新台幣84000元，委由台銀採整組網路投標方式，民眾可至台銀網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」查詢相關資訊。
鄧延達表示，央行特殊號碼鈔券拍賣至今，累計收入達1億3586萬9505元，扣除鈔券面額及營業稅後，淨收入9103萬6105元，全數繳交國庫，未來也會持續觀察市場買氣，適度調整拍賣張數及組數。