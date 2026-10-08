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2026年WTT中國大滿貫昨（7）日爆出開賽以來的最大冷門。世界球后孫穎莎在女單32強賽中，以1：3不敵世界排名100名之外的泰國資格賽選手帕拉南（Orawan Paranang），無緣晉級。賽後孫穎莎透露自己因亞運密集賽程導致體能透支、甚至在賽前發燒，這場爆冷吞敗也再度引發外界對職業桌球高壓、過勞賽程的討論。回顧本場比賽，孫穎莎首局雖以11：8先馳得點，但移動腳步明顯變慢，正手頻繁遭到對手針對，以4：11、10：12、10：12連丟3局遭到逆轉。賽後孫穎莎坦言，自己從名古屋亞運結束後便馬不停蹄趕往北京參賽：「亞運整個賽程緊密、比賽強度高，整體消耗確實非常大。來到北京後，昨天晚上一直處於發燒狀態，雖然今天退燒了，但在場上的身體表現確實不是特別盡如人意。」事實上，孫穎莎在亞運期間身兼女團、女單與混雙3項目，短短9天內打了10幾場高強度的比賽，女單決賽更與隊友王曼昱激戰6局才分出勝負。亞運落幕後僅隔6天，中國大滿貫賽隨即開打，在扣除往返與適應場地的時間後，選手幾乎沒有足夠的恢復期。不只是孫穎莎，王楚钦、林詩棟此前也因傷相繼退賽，高密度賽程帶來的連鎖反應已在中國桌球隊中浮現。成功爆冷擊敗世界球后的泰國好手帕拉南賽後難掩激動，直言這是她職業生涯最棒的一場勝利。帕拉南表示：「孫穎莎是我一直想對戰的選手，因為她是世界第一、是最好的運動員。我其實沒想過能擊敗她，我只是專注於自己的比賽、享受比賽，就是這樣。」帕拉南在比賽中充分利用孫穎莎移動受限的劣勢，積極透過正手變線與反手斜線調動對手，最終在關鍵分把握住機會，以精準的落點與高命中率締造驚奇。孫穎莎的意外落敗，也能看出WTT賽事改革後職業桌球體系的問題。為了保住世界排名與有利的種子位置，頂尖選手一年必須奔波十幾個國家、打十幾站正式大滿貫與冠軍賽，稍有不慎排名下滑就會陷入更艱難的籤位。儘管運動員不輕易喊停的拼搏精神備受推崇，但過度透支身體換取積分與成績的作法，也讓外界開始反思職業體育中適當休息的重要性。孫穎莎賽後心態相當坦然，認為輸贏本就是運動員的常態，並表示將利用接下來半個月的時間好好調整身體，以最佳狀態迎接10月底的WTT法國蒙彼利埃冠軍賽。