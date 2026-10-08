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▲一粒（如圖）與李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈等7人在昨日證實退出Wing Stars。（圖／翻攝自一粒IG＠ilixoxov）

中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」近日爆出退隊潮，包含人氣成員一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈等7人都宣布離開Wing Stars，消息震撼球迷。而對此，擔任Wing Stars策略長的孫協志，也在今（8）日出席《飢餓遊戲》探班活動時回應這件事，表示團隊本來就是培養新人為主，「讓圈子有更多新苗。」孫協志今日與《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、林莎和邊荷律前往苗栗錄影，並開放媒體探班。而身為Wing Stars策略長的他，也不免被問到近日的退隊潮，他透露這次有很多女孩畢業，都是單純因合約到期，可能為轉換跑道，或是有別的生涯規劃，「不管怎樣都非常祝福。」除此之外，孫協志也進一步表示團隊一直以來都是以培養新人為主，希望啦啦隊這個圈子可以出現更多新面孔，「有更多新苗。」而對於離隊的女孩們，孫協志也暖心表示若她們能出去開枝散葉、有好表現，自己跟團隊也會很開心，「因為她們是台鋼出去的。」Wing Stars球團在昨日證實一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈等7位女孩將離隊的消息，並送上祝福，願她們未來一切順利，持續閃閃發亮，突然的消息讓球迷都非常錯愕。其中，一粒不僅是人氣成員，還在今年首度成為「CT Amaze」啦啦隊女孩，與中華隊一起前往WBC世界棒球經典賽應援，被日媒譽為「奇蹟美少女」，人氣非常高，因此她的退隊也讓大批球迷無法理解，不過傳出一粒有望加入「樂天桃猿」啦啦隊Rakuten Girls，不過消息尚未獲得證實。