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29歲日本女星玉城蒂娜曾出演過《極道主夫》、《今際之國的闖關者3》等作品，新劇《BORDER警視廳特殊事件對策班》也即將於本月16日播出。沒想到在新作推出前，玉城蒂娜竟驚傳私密片外流，有網友對比影片女性身體特徵與痣，幾乎與玉城蒂娜吻合，引發高度討論，猜測她是被前男友報復。近日有一段宣稱是玉城蒂娜性愛影像的私密片在網上瘋傳，疑似玉城蒂娜的女性穿著性感睡衣，露出大片皮膚面積。雖然一開始有人猜測是AI合成，但有網友仔細對比影片中女性身體特徵與痣，發現與玉城蒂娜高度吻合，讓不少人開始相信影片真實度。不過也有網友發現，該影片疑似是5年前所拍攝，直到近日才被某網友上傳，但上傳者的帳號似乎是新開的，因此資訊成謎。在玉城蒂娜新劇《BORDER警視廳特殊事件對策班》播出前，突然爆出多年前的私密影片，也火速讓外界猜測上傳者背後的目的，有人認為玉城蒂娜可能是遭到前男友的報復，才會選在這個時機曝光；也有網友認為，就算影片是AI合成，但這種惡意抹黑的動機也不單純。影片瘋傳後，網路上甚至傳出玉城蒂娜經紀公司Dine and indy，已發表聲明否認她是影片女主角，但網友去翻看該公司的官網與社群，都沒找到相關聲明，因此不只影片真偽成謎，就連聲明的真假都有待釐清，而玉城蒂娜本人，則尚未做出回應。玉城蒂娜在1997年於沖繩出生，父親是美國人、母親是日本人，這也讓她有混血的精緻美貌。玉城蒂娜14歲就於沖繩被星探發掘，2012年成為時尚雜誌《ViVi》專屬模特兒，創下該雜誌史上最年輕的專屬模特兒與封面人物紀錄。而在2014年，她開始參演影視劇，曾演過電影《貞子vs伽椰子》、《地獄少女》、電視劇《極道主夫》、《奧莉佛是狗》、《今際之國的闖關者3》等多部作品。私生活方面，她在2024年與圈外男友結婚，並宣布會繼續從事演藝工作。