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綜藝天后小S（徐熙娣）近日在主持的節目《小姐不熙娣》透露，自己最近愛上追AI劇，還特別偏好「獸人配」的劇情，為此刷卡8889元想一次看更多集，沒想到，老公許雅鈞得知後當場變臉，要她注意刷卡的帳單，不希望她過度沉迷。小S表示，自己最近迷上「愛上獸人、然後跟獸人發生關係」的AI系列劇集，此話一出，遭來賓吐槽「妳都看那什麼奇怪的東西」，小S邊說邊喊「好好看喔」，還一度害羞到大笑、摀著臉，讓派翠克也看不下去，直問「妳現在口味已經那麼重了喔」。接著，小S說自己花了一千多塊看完第一季就沒有後續，想說花多一點錢可以一次看更多劇集，因此再花了8889元，沒想到，該劇還是停留在第一季，她認為不可能便詢問老公許雅鈞問題出在哪裡，而許雅鈞一得知小S花八千多元看劇立刻垮臉。許雅鈞問小S是否每次都花這種金額看劇，小S否認，解釋是因為節目上會聊到相關話題才需要看，不過小S說老公其實只是擔心她過度沉迷追劇，提醒她要注意下個月的帳單金額，網友看了影片表示：「我也會看，不過我比較精打細算，都看廣告解鎖，不買會員」、「獸人讚讚」、「聽完S姐的介紹，好想看看喔！」