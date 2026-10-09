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日本男同成人影片《仲夏夜之淫夢》的網路流行語以及迷因，不僅在日本社群上形成一股有趣的網路次文化，在台灣與中國等中文社群，「野獸先輩」的迷因也被廣泛使用，近期有台灣民眾發現，位於內湖的王道銀行突然有許多人在外面打卡拍照，這一莫名的現象吸引不少人關注，而背後也與「野獸先輩」有關。日本片商COAT CORPORATION在2001年發售的男同志成人片《Babylon 34 真夏の夜の淫夢 the IMP》（台灣簡稱《仲夏夜之淫夢》），系列影片主打素人演出，其中，第四章副標題叫做「昏睡強 X！野獸化的前輩（昏睡レイプ!野獣と化した先輩）」，飾演田所的演員在劇中是前輩身份，無論演技或台詞的表現都十分誇張且突出，尤其一句台詞「いいよ！こいよ！（好啊！來啊！）」與日語發音「いちいちごーいちよん（114514）」極為相似，這一數字空耳梗也成為中文圈使用的諧音迷因，田所也被網友們稱為「野獸先輩」。《仲夏夜之淫夢》系列在Niconico動畫廣為傳播後成為網路迷因，各大網路社群上爆發出許多男同梗圖及相關迷因，喜歡該系列影片的人也會被稱為「淫夢民」，由於在日語中「野」與「八」、「獸」與「十」的發音類似，於是每年的8月10日被網民稱為「野獸之日」，拍攝影片的地點東京都世田谷區下北澤也成為朝聖景點。這一次文化現象近年來也席捲台灣社群，在民國114年5月14日，大量野獸先輩的圖在網路社群洗版，就連臺北市立動物園的新生石虎命名投票，也因為投票日期相當接近5月14日，難逃野獸先輩的迷因入侵，因為出現了「野獸」、「仙貝」，迫使園方不得不回應，經粉絲輿情媒體反應，部分名字或許易生爭議，因而被割捨。野獸先輩的迷因在今年夏天再度掀起風潮，自2016年開始，每年8月10日被大批熱愛《仲夏夜之淫夢》系列作品的淫夢民視為「野獸之日」（野獣の日），今年恰逢「野獸之日」10週年，一名日本網友やじゅまん發布一首名為《INMU KING》（淫夢之王）的AI歌曲在影音串流平台Niconico，再度掀起狂熱式的模仿浪潮。這一段AI歌曲被放上YouTube後，僅僅一個多月就吸引了1800萬次觀看， 10 月 3 日及 4 日在中國廣州舉行的 APF 動漫音樂節（Ani Project Festival），一名香港網友分享現場許多人一起跳〈INMU KING〉的片段，引起網友紛紛前來朝聖。《INMU KING》歌曲MV中，「野獸先輩」從黑色轎車下車後一路走向位於東京都下北澤的拍攝場地，接著和曾在《仲夏夜之淫夢》系列登場的演員一起熱舞，MV中甚至還穿插著「野獸先輩」與美國總統川普、北韓領袖金正恩、日本首相高市早苗與暗指中國國家主席習近平的「小熊維尼」鬥舞，值得注意的是，其中一段畫面顯示，野獸先輩竟然來到台灣台北市的王道銀行本部前面。至於為何台灣的王道銀行本部會入鏡？原來，王道銀行總部的3+3郵遞區號正好就是114514，與野獸先輩的迷因「いいよ、こいよ！」（好啊，來吧！）相同，加上「王道」二字在日本用語者來看極具魄力，因此吸引許多日本「淫夢民」特別來台朝聖。