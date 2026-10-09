萬眾期待的動作冒險遊戲《俠盜獵車手 6》（《GTA 6》）將在11月19日發售，目前開放預購中，為了讓玩家們解解饞，Rockstar Games公開遊戲中，「雷歐奈達無線電波」的精選電台內容，玩家可透過官方網站線上試聽其中6個頻道，外媒先前也曝光，電台主持人和音樂人包括壞痞兔、伯納男孩、Trick Daddy及Morgan Wallen等人。
6電台搶先試聽 首度加入Podcast
玩家在遊玩《GTA 6》時，背景音樂也是遊戲的一部分，玩家在車上時可聆聽傳統車用電台，這次官方一次公開6個不同類型電台頻道，包括拉丁音樂、鄉村、非洲音樂、金屬、流行與南方饒舌等，讓玩家們搶先試聽。近年來Podcast盛行，《GTA 6》也首度把Podcast加到遊戲中。
📌可可提奧FM：主打當代拉丁音樂，由El Martillo和La Gata主持，帶來巴恰達（Bachata）、美倫格（Merengue）、登包（Dembow）和雷鬼動（Reggaeton）等各種風格音樂。
📌窮鄉僻壤電台：主持人是MW和Delta Dawne，他們會在綠茵河區、蓋爾霍恩港等地區播放叛逆的鄉村音樂，並會穿插流動記者、沼澤氣象專家，及Delta的公開情人Mud Dog Mike等特殊節目。
📌非洲樂幫FM：跟主持人Burna和Palmsy一起享受強勁非洲節奏，電台精選從20世紀的經典到未被發現的非洲音樂。
📌秘室106.6：以炸裂的重金屬音樂為主，快跟DJ Kerry和DJ Tom來一場激烈衝撞，享受80年代延續至今的經典重金屬音樂。
📌閃電FM：這個罪惡市代表性電台會與Robyn和Alex一起帶來最佳流行樂。
📌南部嘻哈經典：由Trick和Trina大力播放南方風格饒舌與經典嘻哈音樂。
試聽網址：https://www.rockstargames.com/VI/music
實體、數位遊戲開放預購 原聲帶同步發售
根據外媒報導，日前曝光的主持人和音樂人陣容強大，包括饒舌歌手壞痞兔、雷鬼歌手伯納男孩、美國歌手Lana Del Rey和她的丈夫Jeremy Dufrene、美國饒舌歌手Trick Daddy、Trina、融合雷鬼、藍調、爵士音樂風格的RaiNao及鄉村音樂歌手Morgan Wallen等人。
除了電台之外，《GTA 6》原聲帶《Grand Theft Auto VI: The Album》也會在11月19日推出，專輯收錄34首原創歌曲，將在Spotify、Apple Music、YouTube Music、Deezer、Tidal及Amazon Music等各大音樂串流平台推出，也會推出實體CD、黑膠唱片版本。《GTA 6》目前開放預購中，標準版2320元、終極版2900元，有興趣的玩家可在PlayStation Store、Xbox線上商店購買，實體版即日起可透過台灣大哥大myfone網路門市預購，PS5實體版建議售價2320元。
PlayStation Store預購連結：https://www.playstation.com/zh-hant-tw/games/grand-theft-auto-vi/
Xbox預購連結：https://www.xbox.com/zh-TW/games/store/grand-theft-auto-vi/9p3h4968grsm
我是廣告 請繼續往下閱讀
玩家在遊玩《GTA 6》時，背景音樂也是遊戲的一部分，玩家在車上時可聆聽傳統車用電台，這次官方一次公開6個不同類型電台頻道，包括拉丁音樂、鄉村、非洲音樂、金屬、流行與南方饒舌等，讓玩家們搶先試聽。近年來Podcast盛行，《GTA 6》也首度把Podcast加到遊戲中。
📌可可提奧FM：主打當代拉丁音樂，由El Martillo和La Gata主持，帶來巴恰達（Bachata）、美倫格（Merengue）、登包（Dembow）和雷鬼動（Reggaeton）等各種風格音樂。
實體、數位遊戲開放預購 原聲帶同步發售
根據外媒報導，日前曝光的主持人和音樂人陣容強大，包括饒舌歌手壞痞兔、雷鬼歌手伯納男孩、美國歌手Lana Del Rey和她的丈夫Jeremy Dufrene、美國饒舌歌手Trick Daddy、Trina、融合雷鬼、藍調、爵士音樂風格的RaiNao及鄉村音樂歌手Morgan Wallen等人。
除了電台之外，《GTA 6》原聲帶《Grand Theft Auto VI: The Album》也會在11月19日推出，專輯收錄34首原創歌曲，將在Spotify、Apple Music、YouTube Music、Deezer、Tidal及Amazon Music等各大音樂串流平台推出，也會推出實體CD、黑膠唱片版本。《GTA 6》目前開放預購中，標準版2320元、終極版2900元，有興趣的玩家可在PlayStation Store、Xbox線上商店購買，實體版即日起可透過台灣大哥大myfone網路門市預購，PS5實體版建議售價2320元。
Xbox預購連結：https://www.xbox.com/zh-TW/games/store/grand-theft-auto-vi/9p3h4968grsm