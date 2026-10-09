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台北市長蔣萬安在選前不到2個月，拋出「遷移松山機場」的政見，高呼要打造台北AI園區，引發熱議，輿論開始分析該政見是否可行、會遭遇那些問題。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫也以日本羽田機場的演變為例，提醒一座真正的國際城市，不只是要有高樓大廈、科技園區，更重要的是能夠與世界快速連結。矢板明夫8日在臉書粉專發文，提到1978年成田機場啟用後，東京絕大多數國際航線便轉移到成田，羽田主要負責國內航線，但當局很快就發現，成田距離東京都心太遠，對商務人士和國際旅客都不方便。後來，透過時任東京都知事的石原慎太郎，積極推動「羽田機場重新國際化」，經過多年努力，羽田在2010年啟用第四條跑道和新的國際航廈，重新成為東京的重要國際門戶。矢板明夫指出，如今的羽田機場，因為靠近市中心的便利性，成為東京國際競爭力的重要優勢，這段歷史值得台北借鏡。因為機場不只是交通設施，也是國際商務、觀光、外交與人才交流的重要門戶，尤其是靠近市中心的機場，更是難以取代的城市資產。矢板明夫認為，對於經常往返台日的商務人士而言，松山—羽田航線尤其方便，這是台北得天獨厚的優勢，一旦失去就很難再找回來。當然，松山機場也有噪音、建築限高、都市發展受限等問題，但解決問題不一定只有搬遷這條路，羽田機場的成功，正是機場與城市共存共榮的例子；更何況，松山機場還承擔東部、離島航線，以及國防、救災等重要功能。最後，矢板明夫也點出，2022年吳怡農提出松山機場遷移構想時，蔣萬安曾經強調，重大國土規劃必須審慎討論，不能到了選舉才倉促提出，如果這個原則4年前是對的，那今天也應該一樣適用。眼下，距離年底選舉只剩下50天，選舉可以提出願景，但不能用願景代替規劃，涉及首都未來數十年發展的重大政策，應該經過長期研究、專業評估與社會廣泛討論，而不是選舉前突然宣布。