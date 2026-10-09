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邁阿密熱火今（9）日在NBA季前賽以128：118擊敗紐奧良鵜鶘，休賽季重磅加盟的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續展現影響力。他此役出賽18分鐘，13投8中攻下18分，外帶4籃板、4助攻，幫助熱火延續進攻火力。不過安戴托昆波賽後坦言，自己雖然比前一場更自在，但距離完全適應熱火體系仍有一段距離。安戴托昆波此役明顯比前一場更主動，頻繁持球攻擊籃框，也在轉換進攻中展現招牌衝擊力。全場他13投8中，效率相當不錯，不過罰球5投僅2中，仍有調整空間。賽後談到自己在熱火的適應情況，安戴托昆波表示：「我有稍微更舒服一點，但我還沒到位。我在公鹿打了900多場比賽，但在熱火只打了2場。如果你算一下，就知道要完全舒服需要一些時間。」他也強調，不論身邊隊友是誰、身處哪支球隊，自己的比賽原則不會改變，「這就是籃球。我想保持侵略性，找到自己的位置，做出正確選擇，努力打球，繼續做自己。」安戴托昆波也承認，自己仍在慢慢摸索熱火進攻體系中的位置。熱火上季以每48分鐘104.22回合領跑全聯盟，是節奏最快的球隊之一，這與他過去長年在密爾瓦基公鹿的環境不同。雖然安戴托昆波本身就是聯盟最強轉換進攻球員之一，但熱火的節奏、跑位與出手分配仍需要磨合。對熱火來說，如何讓他在快速攻防中保持衝擊力，同時與阿德巴約（Bam Adebayo）、湯普森（Klay Thompson）、威金斯（Andrew Wiggins）等人形成穩定空間配置，將是新賽季最大課題。此役安戴托昆波與阿德巴約再次一同先發，搭配湯普森、米契爾（Davion Mitchell）與威金斯。談到與字母哥的搭配，阿德巴約坦言，目前仍在磨合階段。阿德巴約表示：「我們從訓練營、迷你訓練營一路建立默契，所以還有很多工作要做。我們仍在嘗試找出答案，前兩場比賽其實只打了幾個上半場，真正感受和對手比賽的樣子。隨著季前賽繼續進行，我們會打更長時間，也會慢慢弄清楚。」阿德巴約也提到，自己已經看到這組合的潛力。熱火前兩場季前賽，先發陣容都幫助球隊半場至少攻下70分。阿德巴約笑說，總教練史波爾斯特拉（Erik Spoelstra）一定會繼續逼他們挑戰半場80分、85分，「這就是這支球隊的潛力。」熱火總教練史波爾斯特拉賽後也肯定安戴托昆波的進展，認為他正在變得越來越好。史波爾斯特拉表示：「他今晚更有侵略性，能把球放到地上，攻擊籃框。我們想要這樣，也需要這樣。這也取決於對手如何防守我們、派多少人站在他面前。他願意做出正確選擇，這點我們都知道。」史波爾斯特拉也特別稱讚安戴托昆波的攻防轉換能力，指出他在防守成功或製造失誤後，常常會立刻成為最早衝到前場的球員之一，和米契爾一起帶動快攻。安戴托昆波加盟後，熱火進攻天花板明顯提高。這支球隊上季就以快節奏和高得分能力著稱，如今再加入一名能持球推進、攻擊籃框、吸引包夾並分球的兩屆MVP，確實讓進攻想像空間更大。