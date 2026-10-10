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▲寶可夢舞台秀，4隻皮卡丘跟3名舞者，跟隨著改編成電子舞曲的寶可夢系列遊戲配樂起舞。（圖／記者陳明安攝）

▲民眾們高舉手機、相機等，留下皮卡丘超萌舞姿，舞者和皮卡丘也會和台下觀眾做一些拍手小互動。（圖／記者陳明安攝）

大小朋友一起帶動跳 留下可愛回憶

「PokéXciting! in 台北」活動相關資訊

▲「PokéXciting! in 台北」活動節目表與地圖。（圖／翻攝自寶可夢官網）

寶可夢30週年大型活動「PokéXciting! in 台北」今（10）日登場，位於信義區香堤大道廣場的主要舞台，從下午1點開始接連推出2場皮卡丘舞蹈表演節目「EDM」及「寶可夢Kids TV」，這兩場表演需要事前登記抽籤，中選的民眾才能到舞台前面觀看表演，未中選的民眾可到附近的轉播觀賞區看表演，身為皮卡丘粉絲的《NOWNEWS》記者實際觀看表演，每分每秒都被皮卡丘可愛到融化。為了觀賞表演民眾的安全及舒適度，「PokéXciting! in 台北」主要舞台表演採取事先登記抽籤制，中選的訓練家們可在活動開始前90分鐘前往指定地點報到，在活動開始前就能看到許多中選民眾在排隊等待進場，整體規劃還不錯，就算沒有要排隊看表演的民眾，也能順暢通行。主舞台首個活動，就是「皮卡丘舞蹈表演-EDM」，EDM的意思就是電子舞曲，表演一開始，4隻皮卡丘跟3名舞者，跟隨著改編成電子舞曲的寶可夢系列遊戲配樂起舞，有超熱血的戰鬥、道館挑戰音樂，地圖、城市的背景音樂，有玩過寶可夢系列遊戲的訓練家們都會感到非常熟悉，中間也穿插舒緩的寶可夢中心配樂，皮卡丘們搖頭晃腦的樣子非常可愛，活動時長約15分鐘。表演開始前開放中選民眾進場，許多人馬上衝進舞台前方，想要卡住最佳的觀賞位置，在皮卡丘和舞者表演期間，民眾們高舉手機、相機等，留下皮卡丘超萌舞姿，舞者和皮卡丘也會和台下觀眾做一些拍手小互動，在表演結束後，現場也爆出熱烈掌聲和歡呼。第二個舞台活動是「寶可夢KidsTV」表演，主持人帶領2隻皮卡丘，跟隨音樂一起唱跳，台下也有民眾跟著音樂一起跳舞，《NOWNEWS》記者感覺就像寶可夢版本的兒童台哥哥、姐姐帶動唱，大小朋友們都開心跟著皮卡丘拍手、跺跺腳、跳躍，表演在最後一首寶可夢神曲「POKÉDANCE」帶動跳結束。2026年10月10日～2026年10月11日台北市信義區香堤大道及周邊10月10日、10月11日節目相同11:30～12:00 PokéXciting!遊行13:00～13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM13:20～13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV16:00～16:30 PokéXciting!遊行17:30～17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK19:15～19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀活動服務台旁（微風松高旁香堤大道）、新光三越A11與A9之間香堤大道、台北市政府東南廣場、信義威秀人行徒步區