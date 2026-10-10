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休士頓火箭在2026年NBA中國賽首戰，以135：117擊敗達拉斯獨行俠。火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）雖然只出賽17分鐘，攻下8分、2助攻、1阻攻，但他賽後最有感的不是個人數據，而是在澳門威尼斯人綜藝館聽到球迷高喊「MVP」。杜蘭特大讚中國球迷熱情，也順勢提到美國球迷有時會把球員表現視為理所當然。火箭與獨行俠今（10）日在澳門進行NBA中國賽首戰，現場球迷對杜蘭特展現高度熱情，甚至在比賽中送上MVP歡呼。對已經征戰NBA多年的杜蘭特來說，這樣的場面依舊讓他印象深刻。杜蘭特賽後受訪表示：「感覺不可思議。有時候在美國，我們在同一批人面前打了太多比賽，有些人會有點把我們當成理所當然。」他接著說，當球員來到海外，感受到球迷對能走到這個層級的球員所給予的尊重與欣賞，感覺相當特別。杜蘭特此役上場17分鐘，9投4中，拿下8分、2助攻、1阻攻。以季前賽調整角度來看，他並未打太久，但仍是現場最受矚目的球星之一。談到澳門球迷，杜蘭特特別稱讚他們毫不保留地展現對運動的興奮感，「他們不會避開自己對運動的熱情，也不害羞去表達這份興奮，我很喜歡這一點。」杜蘭特也表示，真正的球迷本來就該如此，「這就是我們靈魂深處真正的樣子，是這項運動真正的球迷。能看到他們這樣表達，真的很不可思議。」這場比賽是2026年NBA中國賽兩場火箭對獨行俠系列戰的首戰，火箭最終以18分差擊敗獨行俠，成功在澳門收下勝利。