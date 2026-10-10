我是廣告 請繼續往下閱讀

林昀儒今（10）日在2026年WTT中國大滿貫賽男單8強出賽，對決世界排名第4的莫雷加德（Truls Möregårdh）。林昀儒以11：7、11：9、11：9、11：7直落四闖進4強，繼今年的新加波大滿貫奪下亞軍後再度闖進大滿貫賽男單4強，下一戰將交手世界排名第7的巴西名將雨果（Hugo Calderano）。林昀儒在今年中國大滿貫首輪 64 強面對香港名將黃鎮廷，最終鏖戰5局以3：2逆轉搶下開門紅。隨後在 32 強對陣地主中國19歲小將黃友政，16強則歷經55分鐘苦戰，擊敗韓國20歲新星吳晙誠。今日交手世界排名第4的莫雷加德（Truls Möregårdh），林昀儒從開局就一路保持領先，首局快刀斬亂麻以11：7拔得頭籌。次局雙方打得膠著，局末林昀儒把握自己的2次發球，成功連得3分，直接以11：9再度拿下一局。第3局莫雷加德一開始先打出精彩的4：1開局，在4：5之際，林昀儒挑戰一顆擦邊球，最終確實是擦到側邊、得分不算。林昀儒挑戰TTR成功的同時自己也笑了出來。莫雷加德在局末開始亂了陣腳，讓林昀儒以10：8先拿下局點，最終就以11：9搶先聽牌。第4局林昀儒把速度拉起來，讓莫雷加德幾乎無還手之力，雖然尾段一度被追到7：0，最終仍以11：7收下勝利。整場比賽僅用34分鐘，下一戰將交手世界排名第7的巴西名將雨果（Hugo Calderano）。