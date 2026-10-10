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再遇春美冰果室 笑稱店名像菜市場名

秒選含酒精飲料 與夫人喝起交杯酒

雙十國慶日，外交部今（10）日傍晚也舉行國慶酒會，邀請各國駐臺使節到場共襄盛舉。外交部長林佳龍帶著太太廖婉如到場，兩人形影不離，也不忘對著鏡頭曬恩愛，現場喝起「交杯酒」。眼看現場好多台灣美食，想跟老婆分食「紅龜粿」，沒想到卻失敗，因為廖婉如自己也拿了一塊，讓林佳龍只好自己獨享，直說紅龜粿很Ｑ。今年國慶晚宴上，外交部端出多道在地台灣味，包括滷肉飯、腿庫飯、雞肉飯、烏魚子、鴨肉羹、芋粿巧、紅龜粿、草仔粿等，甚至還有珍珠奶茶冰、氣泡茶、氣泡茶酒。林佳龍和夫人逐一參觀，第一站直奔「林貞粿行」，看到攤位上的紅龜粿超大一個，還忍不住問「怎麼這麼大顆？」另外，林佳龍也現場品嚐烏魚子、仙草奶凍，不忘分享自己與「春美冰果室」的緣分是在擔任交通部長期間牽起的，因為當時正逢疫情，為鼓勵民眾多消費，他曾到店裡去吃美食。如今在國慶酒會再遇上熟悉店家，讓他格外感到親切，不忘開玩笑說「春美」是菜市場名。吃了這麼多，當然要來點喝的解解渴！一見到「鐵觀音氣泡茶酒」，林佳龍馬上要一杯，不忘和廖婉如現場秀恩愛，直接上演「交杯酒」戲碼，讓現場攝影記者的閃光燈狂閃，替今晚茶會揭開序幕。