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推薦烏魚子一口吃 賴清德喝湯也不忘留意史王

鼓藝結合泰雅樂舞 賴清德、史王看表演不時交頭接耳

蕭美琴紫色洋裝亮相 卓榮泰端粿招呼記者

外交部今（10）日舉辦國慶酒會，總統賴清德陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）品嘗台灣美食，從烏魚子、仙草奶凍一路吃到杏仁豆腐，也親手接過史王吃完的空杯，再遞上一杯杏仁豆腐，2人互相「Cheers」乾杯，互動如同熟悉的老友；而這次也是史王第20度訪台，面對媒體詢問這趟台灣行的心情，史王大方回應「Very good, I’m excited！」隨後2人並肩欣賞表演，不時交頭接耳，互動熱絡。總統與史王今約於5時半左右抵達台北賓館，2人逛攤來到「心潮飯店」攤位時，賴清德當起美食嚮導，直呼「吃烏魚子才對！」史王也一邊好奇詢問這怎麼吃？一邊思量後，乾脆仰頭一口吃下！賴清德也持續留意身旁的史王，並肩品嚐鴨肉羹時也不時眼神看向史王，似乎是在關心他是否吃得習慣？站在後方的外交部長林佳龍也露出笑容。逛到「春美冰果室」，面對攤位上琳瑯滿目的品項，史王好奇詢問這些是否都是甜點、又問有什麼推薦？隨後從服務人員手上接下仙草奶凍，並和賴清德2人在攤前享用仙草與珍奶冰，吃完後，賴清德順手拿走史王手中的空杯，再遞上一杯杏仁豆腐，接著與他舉杯致意，拿甜點「Cheers」，2人互動就像至交老友一般。記者也趁機詢問史王，這次來台灣心情如何？他大方以英語回答「Very good, I’m excited！」分享此行的好心情。逛完美食攤位，賴清德與史王一同觀賞演出，2人不時交頭接耳、交流心得，互動熱絡。而今年酒會首度將泰雅族吟唱、肢體律動與民間傳統鼓藝結合，由「九天民俗技藝團」及「泰雅原舞工坊」共同演出，以鼓聲呼應原住民族樂舞，呈現台灣不同文化相遇的樣貌。演出融入採集、狩獵、織布與農作等生活意象，並以口簧琴聲傳遞歡慶與愛情，讓外賓透過聲音與舞蹈認識台灣文化。今年演出陣容另包括成立於2005年的「台北香頌管弦樂團」，由國內職業音樂家及旅外音樂家組成，透過古典與管弦音樂展現不同風貌，過去也曾受邀參與外交部國慶酒會及春宴。稍早，副總統蕭美琴身穿紫色飄逸長袖洋裝，與行政院長卓榮泰、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等各國代表一同入場，率先品嘗紅龜粿，一行人吃得津津有味。卓榮泰也不忘在場採訪的媒體，特地端著一盤粿，招呼記者一起享用，還打趣催促「趕快拿，不然要收回去囉！」他一邊介紹內餡是花生、口感特別Q，一邊讓記者取用。