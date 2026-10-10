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飛去上班「其實沒有比較快」

美國科羅拉多州一名28歲的男子胡茨勒（Jake Hutzler），他是一名機場塔台管制員，他的上班方式相當特別，透過動力飛行傘（Paramotor）直接「飛」去機場上班。對於大多數上班族來說，每日通勤時間往往意味著塞車與枯燥；而對胡茨勒來說，通勤則是一場高空旅途盛宴。不過有趣的是，用飛的實際上沒有比較快。綜合外媒報導，胡茨勒平日在機場塔台負責指揮飛機起降，自己本身也是一名動力飛行傘的愛好者。每當天候允許，他便會在自家公寓外的道路起飛。動力飛行傘讓他能夠以每小時約56公里的悠閒速度，翱翔於普埃布羅市（Pueblo）遼闊的平原與公路之上。然而，將動力飛行傘當作通勤工具並不是想飛就飛，尤其當你上班的地點是一座運作中的機場。由於動力飛行傘體積小且無法被雷達偵測，胡茨勒在起飛前都會先打電話給塔台同事預告，並在空中保持雙向無線電通訊，即時回報自身位置與高度。當接近機場時，他會等待塔台發出允許降落的指令，隨後拉下控制繩減速，以輕快的跑步姿勢順利著陸於停機坪。落地後，他迅速收起傘翼、脫下飛行外衣，露出裡面的領衫工作服，隨即無縫接軌走進塔台，開始指揮飛機起降的工作。為符合航空法規，胡茨勒在實施「飛去上班」前曾直接找上主管討論。雙方共同確認一切行為均遵循相關規範，並建立完善防空通訊後，才於今年6月正式完成了首次飛行通勤。動力飛行傘這項運動極度依賴好天氣，只要風速超過每小時約16公里，或是陽光加熱地面引發強烈上升氣流，就無法安全飛行。有趣的是，胡茨勒坦言，如果算上裝備組裝、檢查以及降落後的收納時間，飛去上班的總耗時其實比直接開車還要稍微長一些。但對他而言，這段能在空中聆聽音樂、俯瞰大地壯麗景致的時光，是任何陸上交通工具都無法比擬的舒壓享受。胡茨勒表示，「在動力飛行傘上，你能享受到幾乎沒人體驗過的視野，沒有駕駛艙，面前沒有任何遮擋，你就這樣坐在半空中，享受去任何地方的絕對自由，耳機裡放著最喜歡的音樂，簡直就像鳥兒一樣自在」。