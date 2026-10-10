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一日兩起翻車意外 兩名「平衡手」遭重壓身亡

日本大阪府各地於今（10）日盛大舉行傳統的「山車祭」，不料泉佐野市與泉大津市卻接連傳出嚴重翻車意外。這兩起事故共造成2名男性不幸死亡、16名參與者輕重傷。警方表示，兩起事故皆發生在山車以高速過彎之際，因重心不穩導致悲劇發生。根據《讀賣新聞》報導，大阪府警方說明，泉佐野市的翻車事故發生上午11時許，一輛參與祭典的山車在某處交叉路口右轉時突然側翻覆，當場將多人壓在車底。其中一名家住當地的51歲男子不幸遭重壓身亡；另有年齡介於10歲至60歲之間的7名男子受到骨折等輕重傷。泉大津市事故則發生在下午1時20分許，情節與泉佐野市相似，一輛山車在路口右轉時失控翻覆，導致一名48歲男子不幸被重壓身亡，另有9名10歲至60歲的男性輕重傷送醫。警方調查指出，這兩起事故中不幸喪命的男性，當時皆站在山車上負責透過身體移動來控制車身平衡，該職位在祭典中被稱為「平衡手」。在山車高速甩尾過彎翻覆時，兩人不幸被壓在車體下方，送醫後宣告不治。「山車祭」是日本關西地區極具代表性的傳統民俗活動，隊伍常以高速拖曳大型木製山車並在街頭急轉彎來炒熱氣氛。然而，此類高速過彎的表演性質也伴隨著高度安全風險，今日一日兩起意外釀成2死16傷，讓傳統祭典活動中的安全防護與管制再度引發討論。