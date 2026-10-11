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▲張秀卿（左）為了呈現百變造型，這3個月來靠著運動、飲控保持50公斤的好身材。（圖／名人演藝事業提供）

金曲歌后張秀卿《張秀卿 辣妹駕到2演唱會》於10月10日晚間在大臺南會展中心登場，為了演出她瘦身至50公斤，並熱唱近3個小時，展現滿滿誠意。除了大批歌迷力挺，張秀卿在演藝圈有著好人緣，邀請到羅時豐、蔡小虎、李子森、張芸京擔任嘉賓，許多藝人朋友也現身觀眾席力挺；台上，張秀卿一見到台南市長參選人陳亭妃便熱情打招呼：「未來的市長。」張秀卿演唱會先前受到巴威強颱攪局，延至昨晚開唱，為了呈現百變造型，這3個月來靠著運動、飲控保持50公斤的好身材。張秀卿開心分享：「原本已經準備好了，因為颱風延期，真的好擔心自己意志力不堅定，體重又上升，很感恩老公鼓勵讓我更加精進身形。」獲得自信後，張秀卿這次挑戰露腿，這也是她入行以來首次嘗試，直呼：「我已克服心魔，站上舞台與大家分享，不一樣的張秀卿！」這次南下台南開唱，張秀卿邀請到羅時豐、蔡小虎、李子森、張芸京擔任嘉賓，台下更是好友擠爆，台語歌后龍千玉率領豪記唱片同門歌手林姍、陳思安、謝金晶、唐儷、七郎、吳俊宏、林良歡、鄔兆邦、廖婉君、柯俊傑等，另外于美人也現身力挺。值得一提的是，台南市長參選人陳亭妃也親自到場觀賞，張秀卿發現後直呼：「未來台南市長來了！」張秀卿以媽祖娘娘造型亮相，並演唱神曲〈粉紅超跑〉，近日她在戲劇中演出媽祖角色，表示：「感恩媽祖娘娘的安排，因為颱風讓演唱會延期，我才有這個機緣很榮幸的參與演出，接著演唱會終於順利登場，一切都是最好的安排，非常的感謝感恩！」粉絲們從盛夏等到金秋時節，張秀卿感性喊：「大家真情的守候力挺，在此致上最高的敬意。」身為台南媳婦，張秀卿再次圓夢站上台南舞台，來自北中南還有星馬港美加等地粉絲熱情擠爆。張秀卿首首金曲原音重現，唱了近3個小時，且曲目高達七成翻新，完美呈現演藝旅程的每一個階段。