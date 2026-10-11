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▲BIGBANG昨晚繼續在台北大巨蛋開唱，3人一現身立刻掀起全場高潮。（圖／讀者提供）

韓國天團BIGBANG連續3天在台北大巨蛋開唱，昨（10）日是第2場，許多歌迷激動湧入，到場朝聖偶像，而其中必不可少的應援小物，正是官方推出的皇冠造型手燈。官方應援手燈在現場可因應控台的訊號變化顏色，讓全場陷入一片燈海，但也有粉絲發現，手燈造型看起來有點像是禮佛用的蓮花燈，昨晚他俯拍觀眾席視角，忍不住笑喊：「對不起，真的太像佛教吟唱大會了。」一名網友昨晚分享自己去看BIGBANG演唱會的影片，只見他坐在距離舞台遙遠的觀眾席上，舉著手燈等待BIGBANG進場，許多歌迷等不及，用清唱的方式，大合唱BIGBANG的熱門歌曲〈Fantastic Baby〉，開頭的吶喊部分「喔～喔喔～喔」聽起來顯得有些滑稽，再搭配上類似蓮花外型的皇冠手燈，讓他覺得自己彷彿置身「佛教吟唱大會」。俯拍視角的影片曝光後，吸引上千名粉絲按讚，紛紛笑翻留言：「法喜充滿哈哈哈哈哈，好讚愛死」、「配上蓮花燈，無比喜樂」、「10月10日還是農曆初一，我中午莫名吃全素，感謝各位VIP大德蒞臨法會，今日法會功德圓滿，法喜充滿」、「往後如果有佛光山活動就帶這個蓮花燈？」、「莊嚴，不准笑」。而這支被大家笑說像是蓮花燈的皇冠手燈其實要價不菲，甚至還很難買。20週年紀念款定價是52000元韓幣（約新台幣1300元），一般代購或社群開價約1680元、周邊商品通路網站則賣2080元至2530元之間 ，但隨著BIGBANG來台開唱的熱潮，許多黃牛價一度飆到5、6000元，讓不少歌迷痛哭哀號，直呼買門票已經要花好幾千了，這下連手燈都要讓荷包大失血。