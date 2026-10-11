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球隊 先發投手 2026例行賽與生涯重點數據 近期季後賽與對戰表現 洛杉磯道奇 史庫柏（Tarik Skubal） 生涯季後賽累計7場先發，防禦率1.97 2026分區系列賽G1：主投6局僅失1分，飆出7次三振 密爾瓦基釀酒人 米澤羅斯基（Jacob Misiorowski） 2026例行賽：防禦率1.80、252次三振、WHIP值0.80（三項皆冠絕大聯盟） 生涯對戰道奇：主投17局防禦率1.59，飆出27次三振僅3次保送

▲史庫柏生涯季後賽防禦率僅1.97，這名頂級左投將是道奇爭取世界大賽三連霸的重要武器。（圖／美聯社／達志影像）

▲米澤羅斯基過去面對道奇展現了極強的壓制力。生涯三次交手（包含兩場例行賽與去年國聯冠軍賽的一場後援），合計主投17局，防禦率僅1.59。（圖／美聯社／達志影像）

棒次 洛杉磯道奇 密爾瓦基釀酒人 1 貝茲（Mookie Betts）游擊手 喬里奧（Jackson Chourio）左外野手 2 費里曼（Freddie Freeman）一壘手 圖朗（Brice Turang）二壘手 3 史密斯（Will Smith）捕手 康崔拉斯（William Contreras）捕手 4 大谷翔平（Shohei Ohtani）指定打擊 鮑爾斯（Jake Bauers）一壘手 5 曼西（Max Muncy）三壘手 葉力奇（Christian Yelich）指定打擊 6 赫南德茲（Teoscar Hernández）左外野手 普拉特（Cooper Pratt）游擊手 7 塔克（Kyle Tucker）右外野手 拉拉（Luis Lara）右外野手 8 帕赫斯（Andy Pages）中外野手 米契爾（Garrett Mitchell）中外野手 9 艾德曼（Tommy Edman）二壘手 奧提茲（Joey Ortiz）三壘手

賽事 比賽日期與時間（美東時間） 比賽地點 轉播頻道 國聯冠軍賽G1 台灣時間周一早上8點00分 美國家庭球場（釀酒人主場） FOX、FOX Deportes、FOX One

▲大谷翔平在國聯冠軍戰預計被安排在第2和第5棒之間的棒次。（圖／美聯社／達志影像）

備受矚目的2026年美國職棒大聯盟季後賽國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）即將點燃戰火。由例行賽豪取103勝的密爾瓦基釀酒人，交手斬獲100勝的洛杉磯道奇。這不僅是國聯戰績最佳兩支球隊的頂尖對決，更是去年國聯冠軍戰的翻版。首戰先發投手名單正式出爐，道奇將派出史庫柏（Tarik Skubal）掛帥主投，釀酒人則由火球男米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）應戰，一場史詩級的投手戰即將上演。道奇在交易大限前從底特律老虎網羅的美國聯盟連兩屆賽揚獎得主史庫柏，將肩負起國聯冠軍賽首戰的重任。他在分區系列賽（NLDS）首戰面對亞特蘭大勇士時，繳出主投6局僅失1分、並飆出7次三振的優異表現，證明了球團重金延攬的價值。史庫柏生涯季後賽防禦率僅1.97，這名頂級左投將是道奇爭取世界大賽三連霸的重要武器。釀酒人毫無懸念地將G1先發交給24歲的怪物右投米澤羅斯基。他本季例行賽繳出防禦率1.80、252次三振、WHIP值0.80及對手打擊率.157的神級數據，四項指標皆稱霸全聯盟，更是今年國聯賽揚獎的最強勢候選人。在分區系列賽首戰對陣聖地牙哥教士時，米澤羅斯基第一球就飆出104.8英里（約168.6公里），創下自2008年引進投球追蹤系統以來的季後賽最快球速紀錄。儘管該役他因教士打線頑強纏鬥，主投4局耗費88球退場，但在教士系列賽的最後一戰中，他僅在牛棚熱身並未登板，獲得了充分的休息。米澤羅斯基過去面對道奇展現了極強的壓制力。生涯三次交手（包含兩場例行賽與去年國聯冠軍賽的一場後援），合計主投17局，防禦率僅1.59，送出27次三振且只有3次保送。這是兩隊連續第三年在季後賽碰頭，去年道奇在國聯冠軍賽以直落四橫掃釀酒人。面對米澤羅斯基的強勢挑戰，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）預計將調整打線。受傷病困擾且陷入季後賽打擊低潮的大谷翔平，可能會從開路先鋒的位置被調降。而帶著腿部傷勢的強打費里曼（Freddie Freeman）與老將羅哈斯（Miguel Rojas）的出賽狀況，也將成為道奇爭冠之路的不確定因素。釀酒人則以逸待勞，陣中主力皆無傷病困擾，期盼能在自家主場一吐去年被橫掃的怨氣。