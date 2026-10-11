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▲BIGBANG舞者的IG昨日發文時，本來有台灣的國旗圖案，後來又刪除了。（圖／翻攝自Threads）

韓國天團BIGBANG 9日開始一連在台北大巨蛋舉行3場演唱會，而BIGBANG專屬舞團「Bangers」日前結束演出後，也興奮在IG發文，貼出許多幕後合照，並在貼文中打出中華民國的國旗圖案，讓台灣粉絲看了相當興奮，認為這是舞者愛台的表現。怎料舞者此舉疑似遭到小粉紅出征，又或是害怕引起不必要的麻煩，隨後又悄悄把台灣國旗圖案改成首都名「Taipei」（台北）。BIGBANG大巨蛋演唱會9日開跑，不僅團員大聲、太陽、GD（G-DRAGON，權志龍）很享受舞台，跟著BIGBANG登台表演的舞者們同樣很興奮。他們結束首日表演後，就在IG分享了一系列的後台合照。只見眾人各個打扮酷帥，男女看起來都相當有型，貼文還打了「DAY 1」搭配台灣國旗的圖案，顯然非常喜歡台灣。只是沒多久後就有粉絲發現，他們默默將國旗圖案刪除了，改成「Taipei」的字樣取代，讓台灣粉絲難免有些失落。此事也在Threads引發熱議，網友看了紛紛留言：「我昨天就是看到國旗秒轉發，結果…」、「每次一談到這個，藤壺國（中國）就會馬上翻牆來惱羞」、「我也覺得換掉好！免得被出征，不過8成是已經有人去吵了才換吧？」、「這樣也好，他們來這也才3天，開心、認真工作才是重點」。其實類似的事件無獨有偶，火星人布魯諾（Bruno Mars）2024年9月來台開唱時，也曾在IG發文「Thank You Taiwan」（謝謝台灣）並搭配國旗圖案，怎料後來就遭中國人出征。他事後將貼文改成「Thank You Kaohsiung」（謝謝高雄），並將國旗符號刪除，微博上也發出「謝謝中國台灣」的文字，向中國輸誠，讓台灣粉絲看了很無言。