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整理券管制奏效 寶可夢中心今人潮明顯改善

▲寶可夢中心「粉紅爆炸頭皮卡丘」，10月11日的入店整理券，上午8點左右已全數發放完畢。（圖／記者張志浩攝）

皮卡丘整理券一早就發完 台灣粉絲還有希望

寶可夢30週年紀念活動「PokéXciting! in 台北」來到第2天，台北限定周邊「粉紅爆炸頭皮卡丘」依舊熱度不減，今（11）日凌晨，寶可夢中心的2個販賣點再次出現夜排人潮，官方在上午6點左右提前發放「整理券」，上午8點就已全數發放完畢，提醒民眾，今天寶可夢中心「沒有開放現場排隊」購買，若想前往信義區購買爆炸頭皮卡丘，基本上已經無望，只能等待活動後，是否有足夠貨量上架。經過昨（10）日排隊狀況動盪，甚至驚動警方到場後，寶可夢中心宣布，今天全面採取「購買整理券」方式進行進場管制，包括新光三越A11館3樓，以及A11館B1的特設專賣店，都需要領取整理券，才能在指定時間入店選購。《NOWNEWS》記者今早實際直擊，排隊人潮在適當的控管下，動線已經明確許多，工作人員也清楚指引排隊路線，以及隊尾所在處，雖然夜排人潮還是很多，不過上午快速發完整理券後，人流也逐漸散去，沒有再出現如戰場般的人擠人場面。寶可夢中心原先表定上午10點開始發放整理券，不過在清晨時段，新光三越周圍就已經出現大批排隊人潮，官方提前在上午6點左右就整隊，並發放整理券，A11館3樓的寶可夢中心，大約在8點就發完，B1特設販賣店更是在7點50分左右就公告「整理券發放完畢」。針對整理券被秒殺，有粉絲認為「表定10點，結果6點就開始發，太扯了吧」，甚至有人發現新光三越外出現許多「代排部隊」，甚至連拿2個販售地點的整理券，憂心可能有黃牛團隊要大量收購圖利，這場「皮卡丘之亂」持續延燒。不過沒拿到整理券的粉絲也別太難過！參考海外30週年活動，馬來西亞吉隆坡場雖然活動僅舉辦2天，但當地寶可夢快閃店卻持續營業至12月31日，因此還是要關注台灣寶可夢中心後續公告，若這兩天活動結束後還有庫存，也不排除延長銷售時間。