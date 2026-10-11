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國慶穿上國旗比基尼 喊「每個人都有權利活出自己的樣子」

民眾留言「光這PO文就要投妳」

小商人邀請參選 她改16字姓名對決佀廣洋

投入桃園區市議員選戰、改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的JKF女郎Angela寶7，在昨（10）日雙十國慶穿上以青天白日滿地紅為設計元素的國旗比基尼慶祝國慶，辣照曝光引發熱議！「王妃」並發文表示，很感謝自己生長在自由民主的國家，每個人都能勇敢表達想法、追求理想，也能選擇自己想成為的模樣。王妃昨在臉書發文表示，「雙十國慶日快樂！很感謝自己生長在一個自由民主的國家」，自由的珍貴，就是每個人都有權利活出自己的樣子，當然也包括「大大方方地把國旗穿在身上」，並希望大家珍惜得來不易的自由，也尊重每一種不同的聲音。照片中，王妃穿著以紅、藍、白3色及青天白日圖樣設計的比基尼，在白色紗簾前入鏡。其實王妃在中秋節期間就曾以「月兔」造型亮相；此次適逢雙十國慶，再換上國旗元素比基尼，持續受到關注。貼文曝光後，不少民眾留言表示支持，有人直言「光這PO文我就一定要投妳」、「天啊！我戶籍為何不在桃園？」、「王妃娘娘凍蒜、凍蒜」，也有人稱讚她的國旗造型「身材好好」、「太辣，太犯規了」。王妃原本是網紅寵物美容師、前JKF女模Angela寶7，本姓王，在Instagram擁有逾23萬名追蹤者，受政治網紅「小商人」之邀參選桃園市議員，起因於國民黨立委萬美玲之子佀廣洋的霸凌爭議。佀廣洋投入桃園市議員選戰後，接連遭指控學生時期涉及霸凌、未服兵役等爭議，之後雖放棄國民黨提名，仍持續參選。小商人今年8月底即預告，準備找一名桃園區王姓女子投入選戰「出征」佀廣洋，之後正式推出Angela寶7參選。她也將姓名改為16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，並以完整新名領表登記參選。小商人當時表示，在真正民主的國家，人民可以透過選票選出合適的人，也能讓不適任者下台，每個人的政治立場可以不同，但最重要的是「黑白是非分明」。