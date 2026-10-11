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兩女逃出屋外求救仍遭槍殺 警方入屋驚見多具遺體

警察局長嘆現場慘烈 「這一幕會讓人久久無法忘懷」

賓州州長表達哀悼 美國今年已逾400起大規模槍擊

美國賓州伊利市（Erie）9日發生重大槍擊案，一名45歲男子在住宅內外開槍，造成8人死亡，包括一名孕婦及兩名孩童，槍手隨後疑似舉槍自盡，全案共9人喪命。警方10日公布最新調查進展，指出死者多為同一家族成員，目前仍在釐清槍手的犯案動機。綜合路透社等外媒報導，這起槍擊案發生於當地時間9日傍晚，地點位於伊利市佩里街（Perry Street）一處住宅。警方接獲報案後趕抵現場，發現屋外已有兩名女子中彈身亡，隨即封鎖周邊區域，並出動特警隊（SWAT）包圍建築物。伊利市警察局長洛拉（Rick Lorah）10日在記者會上表示，槍手進入住宅後，曾走出屋外，朝兩名正在尋求鄰居協助的女子開槍。洛拉指出，兩名女子當時情緒明顯不安，在屋外來回走動，試圖向附近居民求救，卻仍遭到槍殺。警方隨後與屋內槍手展開對峙，期間一度傳出槍響。待員警進入住宅搜索後，在屋內發現另外7具遺體，其中包括槍手本人。警方表示，45歲槍手被發現倒臥在住宅二樓，初步研判死於自己造成的槍傷，且在員警進入現場前就已死亡。調查顯示，8名被害者當中包含一名孕婦及兩名孩童。警方指出，9名死者中有8人彼此具有家族關係，另有一人為家族友人，但尚未公布完整身分及犯案動機。洛拉形容，這起槍擊案是極為沉痛的悲劇，即使具有多年執法經驗，現場景象仍讓他難以忘懷。「有些犯罪現場，即使離開後仍會長久留在你的記憶裡，而這就是其中之一。」洛拉說。伊利市長德夫林（Daria Devlin）也在記者會上表示，員警抵達現場時，面對的是難以想像的慘烈情況，但仍展現勇氣與專業，完成救援及調查工作。她強調，參與處理案件的警員同樣是社區的一分子，也將承受這場悲劇帶來的心理衝擊。伊利市政府則表示，目前事態已獲控制，槍手確認死亡，沒有持續危及公眾安全的威脅。賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）在社群平台X發文表示，已與伊利市長聯繫，並向地方政府提供必要協助，對這起造成多人死亡的槍擊事件表達哀悼。夏皮洛長期主張加強槍枝安全管理，過去曾推動全面背景審查，以及限制無法追蹤來源、缺乏序號的自製槍枝，但部分改革法案仍卡在州議會。根據美國非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，2026年至今全美已發生超過400起大規模槍擊事件。該組織將槍手以外至少4人中彈的案件定義為大規模槍擊。目前警方仍持續調查槍手與被害者之間的關係，以及是否涉及家庭糾紛等因素，尚未對外確認犯案原因。