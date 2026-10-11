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▲桃園「77巧克力共和國」探索可可的秘密，親自動手DIY巧克力甜點。（圖／取自經濟部臉書）

連假旅客今（11）日逐步返工，經濟部表示，今年是推行「一鄉一特產」（One Town One Product，OTOP）20週年，許多城鄉都已經打造自己的特色產品，如宜蘭米餅、勁厚餅，新竹小卷米粉等加工食品、文化工藝，也鼓勵民眾在返工沿途走過路過別錯過。經濟部推動OTOP地方特色產業輔導，協助發展有歷史、文化、獨特性的地方特色產品及服務，包含加工食品、文化工藝、創意生活、在地美食、休憩服務及節慶民俗六大類，讓更多人看見台灣地方文化與職人的精湛技藝。從機場、國道服務區，到日月潭專館及線上通路，OTOP 將地方特色產品帶到更多人身邊。今年更攜手台鐵推出「城鄉尋味號」，搭上彩繪列車，沿著集集線尋找地方好物。另外，經濟部也整理一系列觀光工廠，觀光工廠自2003年起由經濟部產發署推動，協助具備產業文化與觀光教育價值的製造工廠轉型，以完善服務品質與完備遊憩空間，滿足遊客的高度需求，各產業皆有特色觀光工廠遍布全國各地。如桃園「雄獅文具想像力製造所」，不只是逛文具，還能體驗彩虹染；從芋頭產業到糕餅文化，認識在地農產，還可以一起糕餅DIY的台中阿聰師芋頭文化館；認識台灣威士忌品牌與釀造特色，還能透過導覽及威士忌調配DIY體驗的宜蘭噶瑪蘭酒廠。