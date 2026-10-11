小熊颱風今（11）日上午正式升級為強烈颱風，已來到強度巔峰，中央氣象署表示，小熊颱風路徑將大轉彎，對台灣沒有影響。不過，菲律賓東方、關島附近不排除還有熱帶擾動發展。天氣方面，周二前（10月13日）各地天氣較穩定，下一波東北季風將於周三（10月14日）增強，北部、東半部降雨機率提高。
小熊颱風轉強颱 不影響台灣
氣象署說明，由於所處位置海溫較高，小熊颱風今天上午正式升格為強烈颱風，目前近中心最大風速每秒51公尺，已來到強度巔峰，今天路徑會往北逐漸轉向，朝日本東方海域前進，由於將進入高緯度地區，海溫降低之外，風切也會變大，小熊颱風未來幾天會逐漸減弱，對台灣並無影響。
不過在菲律賓東方、關島附近海面依舊處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動發展，是否增強為颱風還有待觀察。
周三東北季風增強 北部、東半部降雨增
氣象署指出，今天吹東北風，迎風面基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，大台北山區、花東、恆春半島偶有零星降雨，桃園以南多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨。周一、周二水氣更少，基本上全台都是多雲到晴、較穩定的天氣，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。
下一波東北季風會在周三增強、周四減弱，水氣稍微增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都會有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後受熱力作用影響，中南部山區有局部短暫陣雨。
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氣象署說明，由於所處位置海溫較高，小熊颱風今天上午正式升格為強烈颱風，目前近中心最大風速每秒51公尺，已來到強度巔峰，今天路徑會往北逐漸轉向，朝日本東方海域前進，由於將進入高緯度地區，海溫降低之外，風切也會變大，小熊颱風未來幾天會逐漸減弱，對台灣並無影響。
不過在菲律賓東方、關島附近海面依舊處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動發展，是否增強為颱風還有待觀察。
氣象署指出，今天吹東北風，迎風面基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，大台北山區、花東、恆春半島偶有零星降雨，桃園以南多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨。周一、周二水氣更少，基本上全台都是多雲到晴、較穩定的天氣，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。
下一波東北季風會在周三增強、周四減弱，水氣稍微增多，因此基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區都會有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後受熱力作用影響，中南部山區有局部短暫陣雨。